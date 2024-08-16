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Marmara Depremi Binlerce Hayatı Aldı, Van'da Anıldı

Van'da düzenlenen anma töreni ve tatbikat ile 1999 Marmara depreminde hayatını kaybedenler anıldı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 23:27
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 23:40
Marmara Depremi Binlerce Hayatı Aldı, Van'da Anıldı

Marmara Depreminde Hayatını Kaybedenler Van'da Anıldı

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde hayatını kaybedenler, Van'da düzenlenen özel bir etkinlik ile anıldı.

AFAD Tarafından Anma Töreni Düzenlendi

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından gerçekleştirilen anma etkinliği, Marmara depreminin yıldönümü nedeniyle organize edildi. Etkinlik, AFAD yerleşkesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Kur'an-ı Kerim Okundu ve Dualar Edildi

Hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Bu anma etkinliği, depremde kaybedilenlerin anısını yaşatmak amacıyla düzenlendi.

Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

Etkinlik kapsamında bir arama kurtarma tatbikatı da yapıldı. Bu tatbikatta AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Polis Arama Kurtarma ve çeşitli gönüllü ekiplere ait senaryolarla enkaz altında kalan kişileri kurtarma çalışmaları yapıldı.

AFAD'dan Tatbikat Açıklaması

AFAD İl Müdür Vekili Taner Eltutan, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe 150 kişilik bir ekiple katıldıklarını belirterek, tatbikatın başarıyla tamamlandığını ifade etti. Eltutan, "1999 depreminden bu yana birçok felaket yaşadık. Bu tür olaylarda kayıpların önüne geçebilmek için çeşitli projeler yürütüyoruz," dedi.

Afetlerin Önlenmesinde Eğitimlerin Önemi

Afet öncesi alınacak tedbirlerin önemine dikkat çeken Eltutan, sivil toplum kuruluşlarına ve gönüllülere yönelik eğitimlerin kritik olduğuna vurgu yaptı. "Afetlerde can ve mal kaybını minimize edebiliriz. Arama kurtarma alanındaki becerilerimizle dünya çapında en başarılı ülkelerden biriyiz. Hedefimiz, can ve mal kaybını sıfıra indirmek," diye ekledi.

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999'daki Marmara depreminde hayatını...

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999'daki Marmara depreminde hayatını kaybedenler Van'da anıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla anma töreni ve arama kurtarma tatbikatı düzenlendi.

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999'daki Marmara depreminde hayatını...

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999'daki Marmara depreminde hayatını kaybedenler Van'da anıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla anma töreni ve arama kurtarma tatbikatı düzenlendi.

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999'daki Marmara depreminde hayatını...

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999'daki Marmara depreminde hayatını kaybedenler Van'da anıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla anma töreni ve arama kurtarma tatbikatı düzenlendi.

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999'daki Marmara depreminde hayatını...

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999'daki Marmara depreminde hayatını kaybedenler Van'da anıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla anma töreni ve arama kurtarma tatbikatı düzenlendi.

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999'daki Marmara depreminde hayatını...

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999'daki Marmara depreminde hayatını kaybedenler Van'da anıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla anma töreni ve arama kurtarma tatbikatı düzenlendi.

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999'daki Marmara depreminde hayatını...

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999'daki Marmara depreminde hayatını kaybedenler Van'da anıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla anma töreni ve arama kurtarma tatbikatı düzenlendi.

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999'daki Marmara depreminde hayatını...

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999'daki Marmara depreminde hayatını kaybedenler Van'da anıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla anma töreni ve arama kurtarma tatbikatı düzenlendi.

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