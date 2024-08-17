Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Marmara Depremi'nde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Kocaeli'de düzenlenen anma programında, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 01:07
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 01:17
Marmara Depremi'nde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Marmara Depremi'nde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anlamlı bir anma programı gerçekleştirildi.

Kavaklı sahilinde düzenlenen törende İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, deprem ve diğer felaketlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyerek, deprem sonrası alınan derslerin önemini vurguladı.

Yeni Deprem Yönetmelikleri Üzerine Çalışmalar

Karaloğlu, Marmara Depremi'nden çıkarılan dersler ile toplumun afetlere karşı daha bilinçli hale geldiğini ifade etti. Ayrıca, deprem yönetmeliğinin geliştirilmesi için çalışmaların tamamlandığını ve yeni kriterler getirileceğini belirtti.

Afet Farkındalığı ve Eğitim

Vali İlhami Aktaş ise olası depremlerde kayıpların azaltılması adına yürütülecek projelere dikkat çekti. AFAD Başkanı Okay Memiş, eğitim çalışmalarının önemine değinerek, her 10 yılda bir büyük depremler yaşandığını hatırlatıp, bu konuda gereken hazırlıkların yapılması gerektiğini vurguladı.

İşbirliği ve Dayanışma

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, vatandaşlarla birlikte olası bir deprem için hazırlanıldığını aktardı. Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi ise iki ülke arasındaki dayanışmayı öne çıkardı.

Konuşmaların ardından, Gölcük Arama Kurtarma Derneği (GESOTİM) kursiyerlerine sertifikaları verildi. Son olarak, hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma...

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma...

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma...

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma...

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma...

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma...

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma...

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma...

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma...

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma...

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma...

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

İLGİLİ HABERLER

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı