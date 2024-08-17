Marmara Depremi'nde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anlamlı bir anma programı gerçekleştirildi.

Kavaklı sahilinde düzenlenen törende İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, deprem ve diğer felaketlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyerek, deprem sonrası alınan derslerin önemini vurguladı.

Yeni Deprem Yönetmelikleri Üzerine Çalışmalar

Karaloğlu, Marmara Depremi'nden çıkarılan dersler ile toplumun afetlere karşı daha bilinçli hale geldiğini ifade etti. Ayrıca, deprem yönetmeliğinin geliştirilmesi için çalışmaların tamamlandığını ve yeni kriterler getirileceğini belirtti.

Afet Farkındalığı ve Eğitim

Vali İlhami Aktaş ise olası depremlerde kayıpların azaltılması adına yürütülecek projelere dikkat çekti. AFAD Başkanı Okay Memiş, eğitim çalışmalarının önemine değinerek, her 10 yılda bir büyük depremler yaşandığını hatırlatıp, bu konuda gereken hazırlıkların yapılması gerektiğini vurguladı.

İşbirliği ve Dayanışma

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, vatandaşlarla birlikte olası bir deprem için hazırlanıldığını aktardı. Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi ise iki ülke arasındaki dayanışmayı öne çıkardı.

Konuşmaların ardından, Gölcük Arama Kurtarma Derneği (GESOTİM) kursiyerlerine sertifikaları verildi. Son olarak, hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.