Marmara Depremi'nde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Marmara Depremi'nde Kaybedilenler Anıldı

Sakarya ve Kocaeli, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenleri kabirleri başında dualarla anma etkinliği düzenledi. Semra Yaman, depremin zorlu anlarını ve kayıplarını unutamadığını söyledi.

Sakarya'da Tören Düzenlendi

Sakarya'da, depremin 25. yılı sebebiyle yapılan anma etkinliği Serdivan Mezarlığı'ndaki deprem şehitliğinde gerçekleştirildi. Program, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı, ardından yaşamını yitirenler için dualar edildi ve katılımcılara helva ikram edildi.

Serdivan Kaymakamı Ali Candan, depremin ardından Türkiye'nin ve Sakarya'nın hazırlıklarını artırdığını vurguladı. "Allah böyle afetleri bir daha vermesin ama hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de, Sakarya’nın depremlerle sarsıldığını belirtti ve kentsel dönüşümle ilgili çalışmaların önemine değindi. "Yeni projelerde kentsel dönüşüme öncelik vereceğiz" şeklinde konuştu.

Gölcük'te Mezarlık Ziyaretleri

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, depremin merkez üssündeki 17 Ağustos Mezarlığı'nda da anma etkinlikleri yapıldı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve vatandaşlar, mezarları ziyaret ederek dua ettiler. Gözyaşlarını tutamayanlar oldu.

Etkinlikler, Karamürsel ilçesindeki yeni mezarlıkta da sürdü. Burada da Kuran-ı Kerim okundu ve yaşamını yitirenler için dualar edildi.

Unutulmaz Anılar ve Kaygılar

63 yaşındaki Semra Yaman, depremin acı hatıralarını dile getirerek, "O gece kıyamet koptu zannettim. 25 yıl geçti ama halen rüyalarımızda yaşıyoruz. Allah bir daha yaşatmasın" dedi.

Yaman, evlerinin yapımında dikkatsizlik nedeniyle yaşananların acısını hala unutamadıklarını belirtti.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, depremin 25'inci yıl dönümünde Serdivan Mezarlığı'nda bulunan deprem şehitliğinde belediye tarafından düzenlenen törende dualarla anıldı.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, depremin 25'inci yıl dönümünde Serdivan Mezarlığı'nda bulunan deprem şehitliğinde belediye tarafından düzenlenen törende dualarla anıldı.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, depremin 25'inci yıl dönümünde Serdivan Mezarlığı'nda bulunan deprem şehitliğinde belediye tarafından düzenlenen törende dualarla anıldı.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, depremin 25'inci yıl dönümünde Serdivan Mezarlığı'nda bulunan deprem şehitliğinde belediye tarafından düzenlenen törende dualarla anıldı.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, depremin 25'inci yıl dönümünde Serdivan Mezarlığı'nda bulunan deprem şehitliğinde belediye tarafından düzenlenen törende dualarla anıldı.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, depremin 25'inci yıl dönümünde Serdivan Mezarlığı'nda bulunan deprem şehitliğinde belediye tarafından düzenlenen törende dualarla anıldı.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, depremin 25'inci yıl dönümünde Serdivan Mezarlığı'nda bulunan deprem şehitliğinde belediye tarafından düzenlenen törende dualarla anıldı.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, depremin 25'inci yıl dönümünde Serdivan Mezarlığı'nda bulunan deprem şehitliğinde belediye tarafından düzenlenen törende dualarla anıldı.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, depremin 25'inci yıl dönümünde Serdivan Mezarlığı'nda bulunan deprem şehitliğinde belediye tarafından düzenlenen törende dualarla anıldı.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, depremin 25'inci yıl dönümünde Serdivan Mezarlığı'nda bulunan deprem şehitliğinde belediye tarafından düzenlenen törende dualarla anıldı.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, depremin 25'inci yıl dönümünde Serdivan Mezarlığı'nda bulunan deprem şehitliğinde belediye tarafından düzenlenen törende dualarla anıldı.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, depremin 25'inci yıl dönümünde Serdivan Mezarlığı'nda bulunan deprem şehitliğinde belediye tarafından düzenlenen törende dualarla anıldı.