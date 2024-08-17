Marmara Depremi'nde Hayatını Kaybedenler Sakarya'da Anıldı

Sakarya'da 17 Ağustos Marmara Depremi Anma Programı

Sakarya'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anlam dolu bir anma programı düzenlendi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Demokrasi Meydanı'nda organize edilen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler dinleyicilerle buluştu.

Vali Karadeniz: Depremler Deneyimlendirdi

Programda konuşan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde meydana gelen depremlerin binlerce insanın hayatında derin yaralar açtığını ifade etti. AFAD tarafından tüm Türkiye'de uygulanan risk azaltma eylem planlarına da vurgu yapan Karadeniz, yerel yönetimlerin bu süreçte kritik bir rol üstlendiğini belirtti.

Ali İhsan Yavuz: Daha Fazla Çalışmalıyız!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, deprem sırasında yaşanan korkunun hala taze olduğunu belirterek, "Özellikle Sakarya'da depreme yönelik çok şey yapıldı ama daha fazlasını yapma mecburiyetindeyiz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Çiğdem Erdoğan: Kaliteyi Artırmalıyız

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan, şehrin yüksek yapılaşma konusunda sona geldiğini ve kentsel dönüşüm ile birlikte daha sağlam bir Sakarya inşa etme hedefinde olduklarını dile getirdi.

Başkan Alemdar: Sağlam Binalar İçin Çalışmalara Başladık

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, depreme karşı gösterilen farkındalığın artığını ifade ederek, sağlam ve diri binalar inşa etmek için gerekli adımları attıklarını belirtti. Ayrıca şehir merkezindeki riskli yapıların dönüştürülmesi için yeni projelerin hayata geçirileceğini vurguladı.

Dua ve anma etkinliklerinin ardından, protokol üyeleri arama kurtarma faaliyetlerine destek veren kuruluşların stantlarını ziyaret ederek bilgi aldı.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programa, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz (ortada), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz (sol 4) ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sol 3) da katıldı.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programa, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz (ortada), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz (sol 4) ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sol 3) da katıldı.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programa, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz (ortada), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz (sol 4) ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sol 3) da katıldı.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programa, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz (ortada), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz (sol 4) ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sol 3) da katıldı.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programa, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz (ortada), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz (sol 4) ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sol 3) da katıldı.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programa, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz (ortada), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz (sol 4) ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sol 3) da katıldı.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programa, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz (ortada), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz (sol 4) ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sol 3) da katıldı.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programa, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz (ortada), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz (sol 4) ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sol 3) da katıldı.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programa, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz (ortada), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz (sol 4) ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sol 3) da katıldı.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programa, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz (ortada), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz (sol 4) ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sol 3) da katıldı.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programa, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz (ortada), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz (sol 4) ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sol 3) da katıldı.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programa, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz (ortada), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz (sol 4) ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sol 3) da katıldı.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programa, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz (ortada), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz (sol 4) ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sol 3) da katıldı.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programa, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz (ortada), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz (sol 4) ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sol 3) da katıldı.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programa, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz (ortada), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz (sol 4) ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sol 3) da katıldı.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programa, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz (ortada), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz (sol 4) ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sol 3) da katıldı.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programa, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz (ortada), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz (sol 4) ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sol 3) da katıldı.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programa, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz (ortada), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz (sol 4) ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sol 3) da katıldı.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programa, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz (ortada), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz (sol 4) ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sol 3) da katıldı.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programa, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz (ortada), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz (sol 4) ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sol 3) da katıldı.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programa, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz (ortada), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz (sol 4) ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sol 3) da katıldı.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programa, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz (ortada), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz (sol 4) ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sol 3) da katıldı.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programa, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz (ortada), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz (sol 4) ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sol 3) da katıldı.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programa, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz (ortada), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz (sol 4) ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sol 3) da katıldı.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programa, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz (ortada), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz (sol 4) ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sol 3) da katıldı.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programa, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz (ortada), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz (sol 4) ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sol 3) da katıldı.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programa, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz (ortada), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz (sol 4) ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sol 3) da katıldı.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programa, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz (ortada), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz (sol 4) ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sol 3) da katıldı.