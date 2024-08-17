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Marmara Depremi'nin 25. Yıl Dönümü Kutlaması

AFAD, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yılını anmak için özel bir mesaj paylaştı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 03:20
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 03:20
Marmara Depremi'nin 25. Yıl Dönümü Kutlaması

AFAD'dan Anma Mesajı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde anlamlı bir mesaj paylaştı.

Yıllar Geçse de Acı Taze

Resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "Tarihimizin en büyük afetlerinden biri olan Marmara Depremi üzerinden 25 yıl geçti. Acımız ilk günkü gibi taze. Ülkemizi derinden etkileyen depremler sonucu kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz," şeklinde ifadeler yer aldı. Unutmadık, Unutturmayacağız

AFAD, bu özel gün vesilesiyle, ülkenin yaşadığı felaketlerin hatırlanmasının önemine vurgu yaparak toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik çağrılarda bulundu.

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