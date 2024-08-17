Marmara Depremi'nin 25. Yıldönümünde Başsağlığı Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anma Mesajı

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yılı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Acının Hâlâ Tazeliği

Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "25 yıl geçmesine rağmen, o gün yaşanan trajedinin acısını ve hüznünü kalbimizde duyuyoruz. Felaket sonucu hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ise sabır ve metanet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Afetlere Karşı Duası

Ayrıca, Kurtulmuş, "Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi doğal afetlerden korusun" diyerek, afetlerle ilgili duyduğu endişeyi de dile getirdi.