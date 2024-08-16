Marmara Depremi'nin 25. Yılı: Bakan Kurum'dan Kentsel Dönüşüm Açıklamaları

Bakan Kurum, Marmara Depremi'nin 25. Yılını Kutluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yılı dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, Türkiye genelinde mevcut konut sayılarının yanı sıra riskli yapıların dönüşümüne dair detayları paylaştı.

Risk Altındaki Yapılar

Kurum, "Türkiye'de toplamda 36 milyon bağımsız birim ve 31 milyon konut bulunuyor. Ancak bunlardan yaklaşık 6 milyon birim risk altında. Acil olarak dönüşüme ihtiyaç duyan 2 milyon bağımsız birim var" şeklinde konuştu.

Kentsel Dönüşüm Çalışmaları

Bakan, 1999 Marmara Depremi'nin ardından Türkiye’de başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarının, deprem sonrası değil, önceden planlanmış önlemler olduğunu belirtti. "Kentsel dönüşüm seferberliği, ülkemizin her yerinde sürdürülmekte ve bu konuda çok önemli projelere imza atıyoruz" dedi.

İstanbul'un Deprem Gerçeği

Bakan Kurum, "Olası bir İstanbul depremi sadece şehrimizi değil tüm Türkiye’yi etkileyebilir. Bu nedenle, İstanbul'un 39 ilçesinde risk analizleri tamamlandı ve çok sayıda konutun yerinde dönüşümüne yönelik çalışmalar sürüyor" şeklinde bilgi verdi.

Yarısı Bizden Kampanyası

Kampanya kapsamında, 1 milyon 225 bin konut için başvuru alındığını aktaran Kurum, vatandaşlardan kentsel dönüşüm seferberliğine katılmalarını beklediklerini ifade etti.

Gelecek Vizyonu

Bakan Kurum, "2025 yılına kadar tüm depremzede vatandaşlarımızın yeni yuvalarına kavuşacaklarına inanıyoruz. Hedefimiz, deprem bölgelerinde dayanıklı ve modern yapılarla güçlü bir Türkiye inşa etmektir" dedi.

Kurum, bu bağlamda kentsel dönüşüm projelerinin ülkenin geleceği için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Afet risklerini azaltmak adına bütün gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye ekledi.