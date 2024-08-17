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Marmara Depremi'nin 25. Yılı: Bakan Kurum'un Vurguları

Bakan Murat Kurum, Marmara Depremi'nde kaybedilenleri anarak, sağlam konut inşa etme taahhüdünü yineledi.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 11:13
Marmara Depremi'nin 25. Yılı: Bakan Kurum'un Vurguları

Marmara Depremi'nde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşları anarak önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, sosyal medya platformlarından yaptığı paylaşımda, depremin 25. yılına dikkat çekti.

Unutulmamak Gereken Bir Felaket

Kurum, paylaşımında 1999 yılında yaşanan felaketin izlerini unutmamak için çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı. "O 45 saniye çeyrek asırdır bitmedi. Unutmadık," diyerek duygularını ifade eden Bakan Kurum, yaşanan acıların tekrar edilmemesi için çaba göstereceklerini belirtti.

Güvenli Konutlar İçin Sürekli Çalışma

Bakan Kurum, her zaman güvenli konutlar inşa etme hedeflerinin olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"O günleri gördük, bugünleri düşündük ve vatandaşlarımıza sağlam konutlar inşa etmek için çok çalıştık, çalışacağız. Aynı acıları tekrar yaşamamak için ülkemizde tek bir riskli yapı kalmayana dek durmayacağız."

Bu kapsamda, kentsel dönüşüm projeleri ve riskli yapıların yenilenmesi çalışmalarına hız verileceği duyuruldu.

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