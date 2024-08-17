Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Marmara Depremi'nin Yıldönümünde Güncel Gelişmeler

Marmara Depremi'nin 25. yılında yaşanan gelişmeler ve afet yönetimi üzerine önemli veriler derlendi.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 10:46
Marmara Depremi'nin Yıldönümünde Güncel Gelişmeler

25 Yıl Sonra Marmara Depremi ve Güncel Gelişmeler

1. TOKİ'nin Kentsel Dönüşüm Projesi

TOKİ Başkanı Levent Sungur, Marmara Depremi’nin 25. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "İstanbul'da 27 bin 563 konutluk kentsel dönüşüm projesini hayata geçiriyoruz" dedi. Ayrıca, tamamladıkları 14 bin 932 konutun ailelere teslim edildiğini ifade etti.

2. Gelişmiş Arama Kurtarma Teknolojileri

AFAD görevlisi Kemal Koçak, arama kurtarma süreçlerinde kullanılan teknolojilerin gelişimini vurguladı ve "Yeni cihazlarla müdahale kapasitemiz önemli ölçüde arttı" dedi.

3. Marmara Depremi'nin İzleri

AA kameramanı İlker Özkap, deprem gecesinin karmaşasını anlattı. "Evin önünde duruyordum, annemin kaybolduğunu duyduğumda büyük bir şok yaşadım" açıklamasında bulundu.

4. Deprem Konteynerlerinin Önemi

İstanbul'daki deprem afet konteynerleri hakkında Fatih Belediyesi'nden Murat Acar, "Bu konteynerlerin görünür yerlerde olmasına özen gösteriyoruz" dedi.

5. Dayanıklı Konutlar için Malzeme Önerileri

Türk Yapısal Çelik Derneği'nden Melih Şimşek, "Deprem dayanıklılığı için çelik yapılar tercih edilmelidir" diye belirtti.

6. Türkiye'nin Uzay Hedefleri

Plan-S Genel Müdürü Tugay Güzel, "Yıl sonuna kadar 8 uydu daha fırlatacağız" dedi. Yüzde 95 yerlilik oranına ulaşıldığını düşündüğünü vurguladı.

7. Tokat'ta IDEF 2025 Hazırlıkları

Bilal Topçu, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikte tanıtım ve geçit törenleri yapılacağını belirtti.

8. Gayrimenkul İlanlarının Denetimi

TÜRMOB yetkilileri sosyal medya üzerindeki ilanları denetleyeceklerini açıkladı ve kaçak ilanların önüne geçeceklerini bildirdiler.

9. İstanbul Havalimanı'nın Rolü

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, İstanbul Havalimanı'nın turizmde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

10. Türkiye'nin Ticaret Stratejileri

Türkiye, yeni serbest ticaret anlaşmalarıyla ticaret ağını genişletmeye devam ediyor.

11. Enerji Yönetiminde Esneklik

Yeni yönetmelik ile OSB ve Endüstri Bölgelerinde enerji yönetiminde daha fazla esneklik sağlanması hedefleniyor.

12. AB ve Gıda Güvenliği

AB, balda tağşiş tespiti için bir platform oluşturmayı planlıyor.

13. Kodlama Maratonu

Huawei Türkiye ve Bilgi Teknolojileri Kurumu işbirliğiyle düzenlenecek maratonda yazılımcılar yeteneklerini geliştirecek.

14. Çin'in Kritik Madenlerdeki Rolü

Koç Üniversitesi'nden Dr. Altay Atlı, kritik madenlerin teknolojik ve ekonomik gelişimdeki önemine dikkat çekti.

15. Küresel Piyasalarda Gözler Jackson Hole'da

Piyasa analistleri, önümüzdeki hafta yapılacak sempozyum için hazırlıklar yapıyor.

16. İngiltere'de Şiddet Olayları

Aşırı sağcı şiddet olayları, adalet sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koydu.

17. Sanatçı Joskic'ten Filistin İçin Duvar Resmi

Sanatçı Miso Joskic, Filistin'deki karamsarlığa dikkat çekmek için bir duvar resmi çalışması gerçekleştiriyor.

İLGİLİ HABERLER

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı