Marmara Depremi'nin Yıldönümünde Güncel Gelişmeler

25 Yıl Sonra Marmara Depremi ve Güncel Gelişmeler

1. TOKİ'nin Kentsel Dönüşüm Projesi

TOKİ Başkanı Levent Sungur, Marmara Depremi’nin 25. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "İstanbul'da 27 bin 563 konutluk kentsel dönüşüm projesini hayata geçiriyoruz" dedi. Ayrıca, tamamladıkları 14 bin 932 konutun ailelere teslim edildiğini ifade etti.

2. Gelişmiş Arama Kurtarma Teknolojileri

AFAD görevlisi Kemal Koçak, arama kurtarma süreçlerinde kullanılan teknolojilerin gelişimini vurguladı ve "Yeni cihazlarla müdahale kapasitemiz önemli ölçüde arttı" dedi.

3. Marmara Depremi'nin İzleri

AA kameramanı İlker Özkap, deprem gecesinin karmaşasını anlattı. "Evin önünde duruyordum, annemin kaybolduğunu duyduğumda büyük bir şok yaşadım" açıklamasında bulundu.

4. Deprem Konteynerlerinin Önemi

İstanbul'daki deprem afet konteynerleri hakkında Fatih Belediyesi'nden Murat Acar, "Bu konteynerlerin görünür yerlerde olmasına özen gösteriyoruz" dedi.

5. Dayanıklı Konutlar için Malzeme Önerileri

Türk Yapısal Çelik Derneği'nden Melih Şimşek, "Deprem dayanıklılığı için çelik yapılar tercih edilmelidir" diye belirtti.

6. Türkiye'nin Uzay Hedefleri

Plan-S Genel Müdürü Tugay Güzel, "Yıl sonuna kadar 8 uydu daha fırlatacağız" dedi. Yüzde 95 yerlilik oranına ulaşıldığını düşündüğünü vurguladı.

7. Tokat'ta IDEF 2025 Hazırlıkları

Bilal Topçu, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikte tanıtım ve geçit törenleri yapılacağını belirtti.

8. Gayrimenkul İlanlarının Denetimi

TÜRMOB yetkilileri sosyal medya üzerindeki ilanları denetleyeceklerini açıkladı ve kaçak ilanların önüne geçeceklerini bildirdiler.

9. İstanbul Havalimanı'nın Rolü

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, İstanbul Havalimanı'nın turizmde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

10. Türkiye'nin Ticaret Stratejileri

Türkiye, yeni serbest ticaret anlaşmalarıyla ticaret ağını genişletmeye devam ediyor.

11. Enerji Yönetiminde Esneklik

Yeni yönetmelik ile OSB ve Endüstri Bölgelerinde enerji yönetiminde daha fazla esneklik sağlanması hedefleniyor.

12. AB ve Gıda Güvenliği

AB, balda tağşiş tespiti için bir platform oluşturmayı planlıyor.

13. Kodlama Maratonu

Huawei Türkiye ve Bilgi Teknolojileri Kurumu işbirliğiyle düzenlenecek maratonda yazılımcılar yeteneklerini geliştirecek.

14. Çin'in Kritik Madenlerdeki Rolü

Koç Üniversitesi'nden Dr. Altay Atlı, kritik madenlerin teknolojik ve ekonomik gelişimdeki önemine dikkat çekti.

15. Küresel Piyasalarda Gözler Jackson Hole'da

Piyasa analistleri, önümüzdeki hafta yapılacak sempozyum için hazırlıklar yapıyor.

16. İngiltere'de Şiddet Olayları

Aşırı sağcı şiddet olayları, adalet sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koydu.

17. Sanatçı Joskic'ten Filistin İçin Duvar Resmi

Sanatçı Miso Joskic, Filistin'deki karamsarlığa dikkat çekmek için bir duvar resmi çalışması gerçekleştiriyor.