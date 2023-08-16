Marmara Depremi yorumu yapan Naci Görür'den ciddi uyarı: Sona yaklaşıyoruz!

Prof. Dr. Naci Görür, 17 Ağustos depreminden sonra yapılan araştırmalara dikkat çekerek zamanın daraldığını hatırlattı. Ünlü yer bilimci, İstanbul'daki ekip tarafından afet yönetimini imkansız hale getiren en az 7 büyüklüğünde bir deprem olacağını ifade etti.Naci Görür, ayrıca depreme hazırlanmak için acele edilmemesi konusunda uyardı.

Marmara'da 7 derece ve üzeri deprem olma ihtimali %64"





Prof. Dr. Naci Görür, 2004 depremi sırasında ABD'li jeofizikçi Tom Parsons'ın çalışmalarını hatırlattı ve şunları söyledi:

"99 deprem sırasında Marmara Denizi'ndeki tüm araştırmaları yapan ekibin Türkiye lideriydim. Avrupa Birliği'nin desteği ve bilim camiasının desteğiyle bu projeleri gerçekleştirdik. Mühendislik fakültesinden birkaç kişiyle yaptık. Yani 99 depremden sonra alarm verdik. Marmaray'ı tehdit edebilecek tehlikeleri, nasıl olacağını, bizi neler beklediğini konuştuk, yazıldı, çizildi, anlatıldı. Ayrıca alarm verdik ve yerel yönetimleri, vatandaşları ve merkezi hükümetleri uyardık. Ama ne kadar yapılıyor ve yeterli mi? İstanbul depreme hazırlanıyor diyorsanız, öyle değil.

"Sona yaklaşıyoruz"

Şimdiye kadar yaptıklarımız, yapılmayanların yanında sönük kalıyor. "Parsons adlı Amerikalı bir bilim adamı, biz Türklerden oluşan bir grup, Marmara'da 7 veya daha büyük bir deprem olma olasılığının yüzde 64 olduğunu buldu. Gelecekte bir gün olacağını varsayarsak" diye yazdılar. Tüm dünyada yaygın olarak kabul edilir. Resmi olarak 2004 yılında piyasaya sürüldü. Yani 30 yıl demişken 2029'da bitecek yani 24 yıl geçti. Deprem dönemi de sona eriyor. Anadolu her yıl 2,5 inç batıya doğru hareket eder. Bu, 24 yılda en az 50 cm stresin biriktiği anlamına gelir. Ayrıca, bu depremler bir tür stres getirebilir. Bu, sona yaklaştığımız anlamına geliyor."

"İstanbul'da kaos sorun olabilir"

Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası İstanbul'un dışarıdan yardım alması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: "İstanbul kendi kendine yetmiyor çünkü deprem anında hastane ve itfaiye ne kadar çalışacak bilmiyoruz. Ayrıca gecekondu mantığına göre gelişmiş gelişigüzel bir şehir. Burada ulaşım yok. , aksi takdirde çok sorunlu olabilir. İstanbul'da kargaşa yayılabilir. Bazıları moloz altına gömülebilir. Onlarla iletişim kuramayabilirsiniz veya cankurtaranlar çalışamayabilir. İstanbul'da kar yağsa da yağmur yağsa da İstanbul'u kaos içinde görebilirsiniz. Bu kadar dar bir sokakta 3-5 binayı yıkan bir deprem olduğunda şehrin nasıl ulaşım sağlayabildiğini ancak Allah bilir. Yani güneydoğu örneğine bakarsanız, İstanbul güneydoğudan daha kötü durumda.

"Atatürk Havalimanı'na dikkat!"

Bunun nedeni yapı yoğunluğunun ve nüfus yoğunluğunun yüksek olması ve gecekondu mantığı ile gelişmiş olmasıdır. Biz buna gelişme diyoruz. Bence gelişmemiş ve biraz kafa karışıklığı var. Böyle bir deprem İstanbul'u kendine yetemez hale getirir. o yardım edemez Kısacası kendi mideni kesemezsin. Elbette Marmara bölgesi dışından da destek ve yardım gelmelidir. İstanbul depremden yardım almak istiyorsa, bunu depremden uzakta büyük bir şehirde veya bir imar anlaşması yoluyla yapmalıdır. Destek ve kurtarma ekipleri dışarıdan gelmelidir. Veya uluslararası bir ekibin yardıma ihtiyacı var. Gerçek bir havaalanı bile değil.

Büyük olasılıkla, mevcut İstanbul Havalimanı ilk depremde kullanılamaz hale gelecek. Neden? zemin yüzünden. Hatay'da neden artık havaalanı yoktu, burada da aynı şey oluyor. Maalesef Atatürk Havalimanı'nı yıktığımızdan beri bir takım hatalar yaptık. ”

"1967 Adapazarı depreminden sonra bölgede deprem olacağı söylendi."

Naci Görür, 1967 yılında meydana gelen Adapazarı depreminden sonra yayınlanan ulusal ve uluslararası makalelerin içeriğinde 'İzmit'e, Gölcük'e dikkat' şeklinde ifadeler kullanıldığını belirterek özellikle 1979 yılında konunun gündeme geldiğini fakata daha sonra bu konuda önlem alınmadığını söyledi ve açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Yerel seçimler yaklaşıyor, bu depreme hazırlıkları yerel seçimlerin gündemine almak için yeniden kampanya yürüteceğim. Siyasi şov bir yana bu Deprem mi yoksa Afet Bakanlığı mı yönetiliyor ve bu bakanlıkta hükümet projeleri şeklinde işler yapılıyor. Bu projeleri enerji girdisine göre değil, enerji girdisine göre çalıştıran mantık, bu ülkeyi 20 yıl sonraki depreme rahatlıkla hazırlayabilir. 1999 depremi de geleceği belli olan bir depremdi.

1997 veya 1967 Adapazarı depremlerinden sonra bölgede deprem olabileceğine dair uyarılar yapıldı. ama hiçbir şey yapılmadı. Sonuç olarak, 20.000 kişi öldü ve yaralandı. O zamandan beri ülkemizde bir deprem kültürünün gelişmesini umut ettik. Artık insanlar depreme karşı taviz vermeden bu işi yapmak zorunda. Onları yönetenler için depreme dayanıklı şehirler istesinler. Yoksa geleceğimiz yok. Bunun üzerine bana "Doktor burada deprem olur mu?" diye sordu. Sen ölmezsen bir yerlerde başkası ölecek, millet olarak sorunlarımızı çözelim. "