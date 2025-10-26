Marmara Flüt Orkestrası 10. Yılda Türkiye Rekoru Kırdı

Marmara Flüt Orkestrası 10. yılında Türkiye rekoru denemesi gerçekleştirdi

Marmara Flüt Orkestrası (MFO), kuruluşunun 10. yılı kapsamında düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin en kalabalık flüt topluluğu rekoru için iddialı bir deneme yaptı ve aynı gün Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümüne ithafen Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü'nde "Cumhuriyet" başlıklı konser verdi.

Rekor denemesi ve konser

Orkestra, kampüsteki açık hava etkinlik alanında, flüt sanatçısı ve eğitimcisi Prof. Dr. Ece Karşal'ın liderliğinde rekor denemesini gerçekleştirdi. Denemeye Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen flütçüler katıldı ve resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık 500 kişi aynı anda enstrüman çalarak rekor için dev bir adım attı.

Yetkililerin ve kurucu liderin açıklamaları

Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cerrahoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada belediye ile uzun yıllardır Cumhuriyet yıl dönümlerinde konserler düzenlediklerini belirterek, etkinliğin anlamını vurguladı. Cerrahoğlu'nun sözleri şöyle: "Biz başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Bunu bir de konserle taçlandırmış olduk". Ayrıca etkinliğin katılımcılar ve sanatçılar tarafından keyifle karşılandığını, yaş ortalamasının geniş olduğunu ve küçükten büyüğe birçok sanatçının yer aldığını ifade etti.

Prof. Dr. Ece Karşal, orkestranın Marmara Üniversitesi'nde bir proje kapsamında kurulduğunu hatırlatarak, MFO'nun "flütün bütün türlerini barındıran ilk ve tek orkestra" olduğunu söyledi. Karşal, 10. yıl için özel bir proje planladıklarını, beklenenden geniş bir katılım olduğunu ve Diyarbakır, Mersin, Tekirdağ, İzmir, Manisa gibi şehirlerden sanatçıların geldiğini belirtti. Karşal'ın vurguladığı ifadeler arasında şunlar yer aldı: "Müzik eğitiminin, sanatın ne kadar önemli olduğunu ve sanatla Türkiye'nin dört bir yanından bambaşka seviyelerde sanatçıların nasıl bu kadar güzel birleşebildiğini görmüş olduk. İnşallah bu başlangıç olur ve çok daha büyük katılımlı projelerle yolumuza devam ederiz."

Rekor iddiası

Karşal, rekor denemesinin resmi olmayan katılımcı sayısının yaklaşık 500 olduğunu belirterek, "Türkiye rekoru kırdık" ifadesini kullandı ve bu düzeydeki bir katılımın birçok ülke için de rekor niteliği taşıyabileceğini sözlerine ekledi. Etkinliğin amatörden profesyonele geniş bir yelpazede flütçüyü bir araya getirdiğini, katılımcılara teşekkür ettiğini ve etkinliğin müzik eğitimi açısından bir ilk olduğunu dile getirdi.

Etkinlik, hem rekor denemesi hem de akşam verilen "Cumhuriyet" konseriyle katılımcılarda ve izleyicilerde unutulmaz anlar bıraktı.

