Marmara, İzmir ve Manisa'nın Kuzeyinde Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

İçişleri Bakanlığı, Marmara ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde yarın ve cumartesi için kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 15:14
Marmara, İzmir ve Manisa'nın Kuzeyinde Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

İçişleri Bakanlığı, Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde yarın ve cumartesi günleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Uyarının Detayları

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre bölgedeki rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan eseceği; hızının 40-60 kilometre/saat dolaylarında, yer yer ise 60-80 kilometre/saat civarında olmasının beklendiği belirtildi.

Vatandaşlara ve Yetkililere Öneriler

Açıklamada, vatandaşların ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmasının ve yetkili mercilerin uyarılarına riayet etmesinin önemine vurgu yapıldı.

