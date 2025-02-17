Marmara Kariyer Fuarı'na 'En Etkin Bölgesel Kariyer Fuarı' Ödülü

Marmara Kariyer Fuarı, Şubat 2024'teki etkinliğiyle 'en etkin bölgesel kariyer fuarı' ödülünü kazandı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 17:07
Marmara Kariyer Fuarı'na 'En Etkin Bölgesel Kariyer Fuarı' Ödülü

Marmara Kariyer Fuarı'nın Başarısı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde Şubat 2024'te gerçekleştirilen Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF), "en etkin bölgesel kariyer fuarı" ödülüne layık görüldü.

Ödül Töreni Detayları

Kocaeli Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, fuarın bu ödüle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle layık görüldüğü ifade edildi. Ödül, İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'nda düzenlenen bir törende KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk tarafından Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay'dan alındı.

Kocaeli'nin Rolü

Açıklamada, bu büyük başarının, Kocaeli'nin sadece sanayi ve teknoloji alanında değil, insan kaynağı gelişiminde de önemli bir merkez olduğunu vurguladığı belirtildi. Marmara Kariyer Fuarı, Avrupa’nın en büyük kariyer fuarı olma özelliği taşıyor ve 26-27 Şubat 2024'te 15 üniversitenin paydaşlığıyla Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Fuarın Etkisi

Fuar, 1142 firma ile 103 bin ziyaretçi'yi buluşturdu ve gençlerin istihdam olanaklarına erişimini artırarak iş dünyası ile üniversiteler arasında güçlü bir köprü kurmayı başardı. Etkinlik süresince düzenlenen 771 farklı organizasyon ile katılımcılara geniş bir network imkanı sunuldu.

Rektör Cantürk'ün Yorumları

Marmara Kariyer Fuarı'nın bu prestijli ödüle layık görülmesinden büyük onur duyduğunu belirten Rektör Cantürk, Kocaeli'nin bunu fazlasıyla hak ettiğini ifade etti. Ayrıca, kendilerini ödüle layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti.

Gelecek Projeleri

Kocaeli Üniversitesi olarak gençlerin istihdamını destekleyen projelere devam edeceklerini vurgulayan Cantürk, 2. Marmara Kariyer Fuarı'nın 28-29 Nisan 2025'te gerçekleştirileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev...

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde Şubat 2024'te Kocaeli'de düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı'nın (MARMARAKAF) "en etkin bölgesel kariyer fuarı" ödülünü aldığı bildirildi. Ödülü, İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'nda düzenlenen törende KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk(solda) Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay'dan (sağda) aldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev...

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde Şubat 2024'te Kocaeli'de düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı'nın (MARMARAKAF) "en etkin bölgesel kariyer fuarı" ödülünü aldığı bildirildi. Ödülü, İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'nda düzenlenen törende KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk(solda) Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay'dan (sağda) aldı.

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