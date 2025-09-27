Marmara Kıyıları İklim Riski Altında: 1,6 Milyon Kişi Tehlikede

Marmara Denizi kıyılarında yapılan yeni bir araştırma, fırtına, kıyı erozyonu ve deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle yaklaşık 1,6 milyon kişinin yüksek risk altında olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, zamanında alınacak önlemlerin ekonomik ve sosyal krizleri önleyebileceğine dikkat çekiyor.

Araştırma ve yöntem

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Büyüksalih, Singapur Nanyang Teknoloji Üniversitesinden Yochi Okta Andrawina ve Endonezya Diponegoro Üniversitesinden Prof. Dr. Helwis Liufandy ile birlikte yürüttükleri çalışmayı Journal of Coastal Conservation dergisinde geçen ay yayımladı. Araştırmada, Stanford Üniversitesinin Doğal Sermaye Projesi kapsamında geliştirilen 'InVEST Kıyı Kırılganlık Modeli' kullanılarak Marmara Denizi'nin yarı kapalı yapısı detaylı biçimde incelendi.

Ana bulgular

Araştırma, bölgedeki fırtına, kıyı erozyonu ve deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle ciddi kayıpların yaşanabileceğine işaret ediyor. Buna göre Marmara kıyı şeridinin %60'ı orta ve %12'si yüksek risk kategorisinde yer alıyor. En yüksek tehlike seviyeleri İstanbul'un doğu kıyıları, Yalova'nın kuzeyi, Kocaeli'nin güneyi ile Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'nin belirli kesimlerinde tespit edildi.

İllere göre yüksek riskli nüfus oranları şu şekilde: Kocaeli %26,5, Yalova %18,4, Bursa %18,2, İstanbul %12,2, Çanakkale %11,1, Balıkesir %10,1 ve Tekirdağ %16,6.

Bölgesel kırılganlıklar

İstanbul'un doğu kıyılarında deniz seviyesinin yükselmesi ve fırtınalar nedeniyle kıyı taşkınlarının yerleşim alanlarını etkileme tehlikesi bulunuyor. Yalova'nın kuzeyinde erozyon ve kıyı şeridindeki daralma doğal habitatları ve yaşam alanlarını tehdit ederken, Kocaeli'nin güneyinde sanayi yoğunluğu ve nüfus baskısı fırtına ve taşkın risklerini artırıyor. Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'nin bazı kıyılarında erozyon ve toprak kaybı öne çıkıyor; Tekirdağ ve Çanakkale Boğazı çevresinde ise daha korunaklı kıyı yapısı nedeniyle riskler görece düşük kaldı.

IPCC senaryoları ve uzun vadeli uyarılar

Çalışmada Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) farklı emisyon senaryoları değerlendirildi. Düşük ve orta emisyon senaryolarında riskler bugünkü düzeyde kalırken, yüksek emisyon senaryosunda Marmara'nın kapalı yapısı bazı bölgelerde kırılganlığın azaldığı izlenimi verebiliyor. Araştırmacılar bunun yanıltıcı olduğunu, uzun vadede daha şiddetli fırtınalar ve ani deniz seviyesi yükselmeleriyle risklerin artacağını vurguluyor ve Marmara kıyılarının iklim krizinin etkileriyle şimdiden dönüşmeye başladığını belirtiyor.

Uzman değerlendirmeleri ve çözüm önerileri

Prof. Dr. Cem Gazioğlu, Marmara kıyılarının iklim değişikliği, deniz seviyesi yükselmesi, kıyı erozyonu ve insan baskısı karşısında giderek savunmasızlaştığını söyledi. Gazioğlu, doğal kıyıların neredeyse tamamen ortadan kalktığını ve kıyı çizgisinin büyük ölçüde insan müdahaleleriyle şekillendiğini vurgulayarak, 'Kıyılar savunmasız, riskler büyüyor, çözüm ekolojik ve bütüncül bakışta.' ifadesini kullandı. Ayrıca deniz çayırları, sulak alanlar ve kıyı ormanları gibi habitatların korunmasının ve bütünleşik kıyı yönetiminin bölgesel direncin artırılmasında kritik rol oynayacağını belirtti.

Prof. Dr. Gürcan Büyüksalih ise Marmara'daki tablonun yalnızca Türkiye'ye özgü olmadığını; Bengal Körfezi'nden Florida kıyılarına, Hollanda deltalarından Pasifik ada devletlerine kadar birçok kıyı bölgesinin benzer risklerle karşı karşıya olduğunu aktardı. Büyüksalih, 'Küresel ölçekte milyonlarca insan, yükselen deniz seviyeleri ve fırtına kaynaklı taşkınların tehdidi altında yaşıyor' diyerek yerel çözümlerin aynı zamanda küresel sorumluluğun parçası olduğuna dikkat çekti.

Araştırma, Marmara Bölgesi'nde her kıyı kenti için ayrı uyum ve koruma planlarının hazırlanması gerektiğini vurgulayarak, bugün atılacak adımların yarının ekonomik kayıplarını, sosyal krizlerini ve ekolojik yıkımlarını önleyeceğini belirtiyor.