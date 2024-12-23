Marmara'nın Güneyi İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Marmara'nın güneyi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerinde Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı kıyıları kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağmurla karşılaşacak.

Öğle saatlerinden itibaren ise Balıkesir'in doğusu ve Bursa çevreleri için benzer hava koşulları bekleniyor. Meteoroloji, bu durumun sel, su baskını, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara yol açabileceğini belirtti.

Kıyı kesimlerinde yıldırım ve dolu düşmesiyle birlikte ulaşımda aksamalar da yaşanabileceği uyarısında bulunuldu. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.