Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Açıldı

Marmara Üniversitesi'nin Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi açılışında Rektör Prof. Dr. Kurt, eğitimdeki standartları artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 17:04
Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Açıldı

Marmara Üniversitesi Külliyesi Açılış Töreni

Maltepe'de bulunan Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi, 1. ve 2. Etap Eğitim-Öğretim Binaları için düzenlenen açılış töreniyle kapılarını açtı. Törene katılan Rektör Prof. Dr. Mustafa Kurt, külliyenin eğitim ve öğretim standartlarını yükseltme hedefine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Kurt’un Açıklamaları

Rektör Kurt, "Külliyemiz tamamlandığında, eğitim ve öğretim için gerekli olan tüm standartları karşılayan bir ekosistem sunacak. Bu, sadece ülkemizde değil, dünyada da eşsiz bir üniversite projesi olacak." dedi.

75 binden fazla öğrenci ve akademik kadro ile birlikte 300 binden fazla mezun sayısına sahip olduklarını hatırlatan Kurt, 21 fakülte, 14 enstitü ve 42 araştırma merkeziyle geniş bir eğitim yelpazesine sahip olduklarını belirtti.

Yeni Külliyenin Geleceği

Külliyenin 2024-2025 eğitim-öğretim yılı itibarıyla 35 bin kişilik bir nüfusa ulaşmasının hedeflendiğini belirten Kurt, bu yapının dağınık yerleşkeleri bir araya toplamak için önemli bir adım olacağını ifade etti.

"Eğitim için harcadığımız her kuruş, ülkemizin geleceğine yapılan en büyük yatırımdır," diyerek, hükümetlerin eğitim alanında yaptığı yatırımların önemine dikkat çeken Prof. Dr. Kurt, üniversitenin tarihi mirasının da korunmaya devam edeceğini söyledi.

Uluslararası Çalışmalar ve Projeler

Gelecek dönemde yapılacak uluslararası çalışmaların ülkenin bilim diplomasisine önemli katkılar sağlayacağına değinen Kurt, engellilere yönelik diş hastanesi projesinin de yıl sonunda tamamlanmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

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