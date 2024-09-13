Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Eğitime Açılıyor

Marmara Üniversitesi'nde yeni eğitim binalarının açılışı yapıldı. Bakan Murat Kurum, eğitimin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 17:08
Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Eğitime Açılıyor

Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Eğitim Binalarının Açılışı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nde düzenlenen eğitim-öğretim binalarının açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

İlmin Işığında Yükselen Türkiye

Bakan Kurum, konuşmasında "Biz yüzyıllar boyunca, ilmin bayrağını dünyanın her bir noktasına taşımış bir devletiz. İlmin ışığıyla insanlığı karanlıktan aydınlığa taşımış bir milletiz." ifadelerini kullandı. Açılışı yapılan külliyenin, tarihi ve kültürel kimliğin yansıtıldığı bir proje olduğunu söyledi.

23 Yıllık Serüven ve Eğitim Alanındaki Gelişmeler

Kurum, "Bundan 23 yıl önce Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde bu davanın bir erdemliler ve halk hareketi olarak doğduğunu unutmayalım." diyerek eğitimdeki gelişmelere dikkat çekti. Ayrıca "Ülkemizde yapısal kaliteyi artırarak yeni yaşam alanları ve eğitim yuvaları kazandırmayı hedefledik," diye konuştu.

Geleceğe Yön Veren Bir Kampüs

Yeni eğitim binalarının, geniş sınıfları ve son teknoloji laboratuvarları ile eğitimde dünya standartlarını yakaladığını vurgulayan Bakan Kurum, "Recep Tayyip Erdoğan Külliyemiz, 16 milyar lirayı bulan yatırım değeri ile geçmiş ile geleceği harmanlayarak eğitim dünyasına kazandırılmıştır." dedi.

Kentsel Dönüşüm ve Gençlik Teması

Marmara Üniversitesi'nin, İstanbul'daki kentsel dönüşüm projelerine örnek olduğuna değinen Murat Kurum, "İnşallah burada kendini bilen, atasını, neslini sayan bir gençlik yetişsin" temennisinde bulundu. Ayrıca, gençlerin kendi kavramlarını üretmelerinin önemini vurguladı.

Türkiye Yüzyılı'nda Eğitim Vizyonu

Kurum, "Kendi geleceğimizi burada kuralım ve Türkiye Yüzyılı'nı kaliteli insan gücümüzle şekillendirelim." diyerek, gençlerin eğitimdeki rolüne dikkat çekti.

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