Marmara ve Ege Bölgesi için fırtına uyarısı

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yarın akşamdan cuma sabahına kadar Marmara Bölgesi'nde (İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli ve Yalova) güney ve güneybatıdan (lodos) esen rüzgarın kuvvetli ve aralıklı fırtına (50-80 km/saat) şeklinde olacağını duyurdu.

Açıklamada, çatıların uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve baca gazından zehirlenmeler gibi zararlar yaşanmaması için dikkatli ve tedbirli davranılması istendi.





AKOM, METEOROLOJİ VE VALİLİKTEN İSTANBUL İÇİN FIRTINA ALARMI

Meteoroloji, kar, sağanak ve fırtınanın etkili olacağı İstanbul başta olmak üzere 10 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu. Yarın başlayıp Cuma günü bitecek olan kötü hava koşulları için AKOM'un ardından İstanbul Valiliği de son dakika uyarısı yaptı. İşte ayrıntılar…

Yurdun büyük bölümü parçalı ve çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in Samsun hariç kalan kısımları, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Muş ve Bitlis'in çevreleri yağış alacak. Bu tahmin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi.





Marmara, Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da hava sıcaklığı 3 ila 5 derece yükselecek, diğer bölgelerde ise sıcaklıkta önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar güneyden, Marmara ve Karadeniz kıyılarında ise kuzeyden hafif veya orta kuvvette esecek.