Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Yağış Beklentisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege bölgelerinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yarın sabah saatlerinden itibaren Balıkesir, Çanakkale'nin güney ve doğusu, İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimleri ile Kütahya'nın batısında yoğun yağışlar bekleniyor.

Yağışların çoğunlukla sağanak şeklinde olacağı tahmin edilirken, bazı yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yoğun kar bekleniyor. Bu durumun, sel, su baskını ve buzlanma gibi olumsuz olaylara yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Vatandaşlar ve yetkililer, ulaşımda aksama olmaması için gerekli tedbirleri almaları konusunda dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.