DOLAR
35,21 -0,13%
EURO
36,7 0,2%
ALTIN
2.973,56 0,14%
BITCOIN
3.410.201,39 -1,31%

Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuvvetli yağışlar yarın başlıyor. Sel ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 12:28
Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Yağış Beklentisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege bölgelerinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yarın sabah saatlerinden itibaren Balıkesir, Çanakkale'nin güney ve doğusu, İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimleri ile Kütahya'nın batısında yoğun yağışlar bekleniyor.

Yağışların çoğunlukla sağanak şeklinde olacağı tahmin edilirken, bazı yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yoğun kar bekleniyor. Bu durumun, sel, su baskını ve buzlanma gibi olumsuz olaylara yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Vatandaşlar ve yetkililer, ulaşımda aksama olmaması için gerekli tedbirleri almaları konusunda dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Kızılay'dan Kırıkkale'de Aşevi Açılışı: Günde 1 Milyon Kişiye Yemek İmkanı
2
Fas Açıklarında Göçmen Teknesi Alabora Oldu: 69 Kayıp
3
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Erken Seçim Tarihini Açıkladı
4
NATO, Baltık Denizi'nde Askeri Varlığını Artıracak
5
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Kaçakçılıkla Mücadele: 155 Samur Postu ve 239 Akıllı Telefon Ele Geçirildi
6
İzmir'de Trajik Kazada Hayatını Kaybeden Liseli Yağmur Özçelebi'nin Müzikal Anıları
7
Bursa'da Araçta Bıçaklama Olayı: Genç Hayatını Kaybetti

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor