Marmara'ya Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Marmara İçin Sağanak Yağış Uyarısı

Marmara Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölgede devam eden sağanağın bu gece saatlerinden itibaren Bilecik dışında, çarşamba günü sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli olmasının beklendiğini duyurdu.

Olumsuz Hava Koşulları

Bu durum, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara neden olabilir. Bu nedenle, bölgede yaşayanların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.