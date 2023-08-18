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Marmara'da Yarın Fırtına Bekleniyor

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Marmara'da Yarın Fırtına Bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara bölgesinde yarın öğle saatlerinden sonra fırtına şeklinde rüzgarın eseceğini duyurdu. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara bölgesinde yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde rüzgar eseceği belirtildi.

Aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmaması için tedbirli olunması istendi.

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