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Marmarahepimizin.com internet sitesi nedir? marmarahepimizin sitesi neden kuruldu, hangi bilgiler yer alacak?

Deniz salyasının temizliğinin takip edilmesine yarayan Marmarahepimizin.com internet sitesi nedir? Marmarahepimizin sitesi neden kuruldu, hangi bilgiler yer alacak? İşte tüm merak edilenler…

09 Haziran 2021 Çarşamba 11:27
Marmarahepimizin.com internet sitesi nedir? marmarahepimizin sitesi neden kuruldu, hangi bilgiler yer alacak?
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Türkiye’de aylar öncesinde görülen ve son haftalarda özellikle Marmara Denizi’nde etkisini arttıran deniz salyası hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu sorunun giderilmesi için seferberlik çağrısında bulunmuştu. Deniz salyasının Marmara Denizi’nden temizlenmesini gösteren ve deniz salyası ile ilgili detayları da içinde barındıran Marmarahepimizin.com intenet sitesi sayesinde bu süreç anlık olarak takip edilebilecek.


Bakan Murat Kurum resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Boğazı ile Çanakkale Boğazı’nı birbirine bağlayan yedi ilde aynı anda deniz temizliği çalışmalarının başladığını ifade etti.

Bakan Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber İstanbul Boğazı’nın bir çok bölgesinde incelemelerde bulunmuştu. Ekrem İmamoğlu da belediye personellerinin de denizlerin temizlenmesi için deniz temizliğinde yer alanlara destek vereceğini vurguladı.


Son Güncelleme: 09.06.2021 11:27
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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğluMurat KurumMarmarahepimizin.com
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