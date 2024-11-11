Marmaray İstasyonunda Kavga: Zanlı Silahla Vuruldu

Kadıköy'de Marmaray İstasyonunda Kargaşa

Kadıköy'de bulunan Marmaray istasyonunda, alkollü olduğu iddia edilen A.A. (41), taşkınlık çıkararak güvenlik görevlisi M.T. (41) ile kavga etti. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayın Detayları

Alınan bilgilere göre, Bostancı İstasyonu'nda A.A., çevresindeki insanları rahatsız etti. Bunun üzerine güvenlik görevlisi M.T. tarafından uyarıldı. Ancak A.A, uyarılara kulak asmayarak M.T.'ye saldırdı. Çıkan arbede sırasında A.A, güvenlik görevlisi tarafından silahla vuruldu.

Polisin Müdahalesi

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.A, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ayrıca, A.A'nın çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu belirlendi.

Gözaltı ve Serbest Bırakılma

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Yaşanan arbede, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; turnike geçiş sisteminin önünde bekleyen A.A'nın güvenlik görevlisi tarafından uyarılması, ardından saldırması ve arbedede silahla ateş edilmesi yer aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.