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Marmaray'da intihar girişimi! Panik anları ulaşımı aksattı

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Marmaray'da intihar girişimi! Panik anları ulaşımı aksattı
İstanbul'dan kötü haber geldi. Marmaray Yenikapı istasyonunda korkunç olay yaşandı. 15 yalındaki çocuk raflara düşerek hayatını kaybetti. Korkunç olayın detayları haberimizde yer almaktadır.

Yenikapı İstasyonunda tren geçeceği zaman raylara atıldığı bilgisi verildi. 15 yaşındaki genç kızdan kötü haber geldi. Saat 11.00 sıralarında Marmaray'ın Yenikapı İstasyonu'nda yaşanan olayın detayları belli oldu. İşte genç kızın yaşadığı korkunç olayın detayları...

A.Ö. isimli çocuk tren istasyonlarında raylardan atlayarak hayatını kaybetti. Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trenin altında kalan A.Ö. itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hastaneye götürüldü. Yaşanan olaylarla beraber ilk müdahale olay yerinde oldu. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

marmaray

Bu korkunç olay sonrasında Marmaray seferleri kısa süreliğine tek sefere düşürülerek yoğunluğa neden olundu. Olay yerindeki çalışmaların bitmesiyle beraber seferler normale döndürüldü.

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