Marmaris Açıklarında 22 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris açıklarında can salındaki 5'i çocuk 22 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı; göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 18:34
Marmaris Açıklarında 22 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Marmaris açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye intikal etti

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 5'i çocuk 22 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İLGİLİ HABERLER

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Marmaris Açıklarında 22 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
2
Fethiye'de Yamaç Paraşütü Faciası: Frederick Sass Denize Düşüp Ağır Yaralandı
3
MEB ve Canva'dan Eğitimde Dijital Dönüşüm: 10 İlde Tasarım Laboratuvarı Kuruluyor
4
Hafız-ı Şirazi'yi Anma Konseriyle 2025 Türkiye-İran Kültür Yılı Ankara'da
5
Balıkesir'de Kamyonla Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
6
Hamas: Tony Blair Filistin Davasında İstenmeyen Şahsiyet
7
Ertuğruloğlu, Aziz Sancar'a KKTC Kimliğini Takdim Etti

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?