Marmaris açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye intikal etti
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 5'i çocuk 22 düzensiz göçmeni kurtardı.
Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
