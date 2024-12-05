Marmaris Açıklarında 31 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Marmaris Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, lastik botta çocukların da aralarında bulunduğu 31 düzensiz göçmen yakalandı. Olay, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüphelinin gözaltına alınmasıyla sonuçlandı.

Sahil Güvenlik Ekiplerinden Hızlı Müdahale

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik bot olduğu yönünde bilgi alındı. Hemen ardından bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.

Ekiplerin durdurduğu lastik bottaki 14'ü çocuk olmak üzere 31 düzensiz göçmen ile birlikte, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir kişi de yakalandı. Zanlı, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, lastik botta çocukların da aralarında bulunduğu 31 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı.