Marmaris Açıklarında 70 Düzensiz Göçmen Yakalandı — 2 Şüpheli Gözaltında

Marmaris açıklarında 70 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik müdahalesi ve gözaltılar

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesinde, İtalya rotasında hareket halindeki yelkenli teknede 26'sı çocuk olmak üzere 70 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.