Marmaris Açıklarında 70 Düzensiz Göçmen Yakalandı — 2 Şüpheli Gözaltında

Marmaris açıklarında İtalya rotasında seyreden yelkenlide 26'sı çocuk toplam 70 düzensiz göçmen yakalandı; 2 şüpheli göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 22:07
Marmaris Açıklarında 70 Düzensiz Göçmen Yakalandı — 2 Şüpheli Gözaltında

Marmaris açıklarında 70 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik müdahalesi ve gözaltılar

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesinde, İtalya rotasında hareket halindeki yelkenli teknede 26'sı çocuk olmak üzere 70 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin 3 zanlı adliyeye sevk
2
Adıyaman Besni'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Öldü
3
Erzincan'da Tırın Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Can S. Hayatını Kaybetti
4
Marmaris Açıklarında 70 Düzensiz Göçmen Yakalandı — 2 Şüpheli Gözaltında
5
6 İsrailli Asker Gazze Saldırılarını Reddettiği İçin Hapse Çarptırıldı
6
Başak Gürkan Arslan Bursa'da Defnedildi: Ankara'da Kayınpederi Tarafından Öldü
7
Mısır-Tunus Ticaret Hacmi 1 Milyar Dolara Çıkarma Hedefi

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri