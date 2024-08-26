Marmaris Açıklarında Bir Yat Kazası: Rahatsızlanan Yolcu Kurtarıldı

Marmaris Açıklarında Kurtarma Operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, ticari bir yat üzerinde rahatsızlanan bir yolcu, sahil güvenlik ekipleri tarafından hızlı bir şekilde kıyıya çıkarıldı.

Olayın Detayları

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, olay, ilçe açıklarında bir kişinin rahatsızlandığı ihbarıyla başladı. Hızla bölgeye sevk edilen ekipler, rahatsızlanan yolcunun tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi.

Yolcunun Durumu

Tahliye işleminin ardından, rahatsızlanan kişi kıyıya ulaştırıldı ve hemen hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumuna ilişkin detaylar ise henüz açıklanmadı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında ticari yatta rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.