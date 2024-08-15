Marmaris Açıklarında Tıbbi Tahliye Gerçekleştirildi

Marmaris Açıklarında Sağlık Kurtarma Operasyonu

Muğla iline bağlı Marmaris ilçesi açıklarında, yelkenli bir teknede rahatsızlanan bir kişinin durumu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından hızlı bir şekilde çözülerek tıbbi tahliye gerçekleştirildi.

Olayın Gelişimi

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde belirtilen bilgiye göre, ilçe açıklarında bir kişinin rahatsızlandığına dair bir ihbar alındı. İhbar üzerine bölgeye derhal ekip sevk edildi.

Tahliye Süreci

Olay yerine ulaşan sahil güvenlik ekibi, rahatsızlanan kişiyi güvenli bir şekilde tekneden tahliye etti. Ardından, kişi sağlık kuruluşuna kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu tür hızlı müdahale gereken durumlarda sahil güvenlik ekipleri, gerekli önlemleri alarak vatandaşların sağlığını korumaya devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli teknede rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.