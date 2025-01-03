DOLAR
35,38 -0,23%
EURO
36,12 -0,71%
ALTIN
3.023,04 -0,09%
BITCOIN
3.431.798,09 0,4%

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'den Ferdi Tayfur için Taziye Mesajı

Ferdi Tayfur'un vefatı üzerine Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 00:20
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 00:20
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'den Ferdi Tayfur için Taziye Mesajı

Marmaris Belediye Başkanı'ndan Taziye Mesajı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur için bir mesaj yayımladı.

Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arabesk müziğin efsane ismi, Marmarisli komşumuz, değerli sanatçı Ferdi Tayfur'u kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, sanat camiasına başsağlığı diliyorum," ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur'un Son Yılları

Tayfur, uzun süredir Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde yaşamaktaydı.

İLGİLİ HABERLER

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Husiler, ABD ve İsrail Hedeflerine 22 Füze ve İHA Saldırısı Düzenledi
2
İsrail'den Suriye'nin Sefire Bölgesine Hava Saldırısı
3
İsrail, Suriye'nin Sefire Bölgesine Hava Saldırısı Düzenledi
4
Düzce'de Kazaya Anbean Yakalanan Güvenlik Kamerası Görüntüleri
5
İzmir'de Silahlı Kavga: 17 Yaşındaki Genç Pompalı Tüfekle Yaralandı
6
Kırıkkale'de Beyzbol Sopasıyla Darbeye 4 Tutuklama
7
Yargıtay'dan Şaşırtan Karar: 31 Erin Tahliyesine Onay

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak