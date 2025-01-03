Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'den Ferdi Tayfur için Taziye Mesajı

Marmaris Belediye Başkanı'ndan Taziye Mesajı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur için bir mesaj yayımladı.

Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arabesk müziğin efsane ismi, Marmarisli komşumuz, değerli sanatçı Ferdi Tayfur'u kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, sanat camiasına başsağlığı diliyorum," ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur'un Son Yılları

Tayfur, uzun süredir Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde yaşamaktaydı.