Marmaris Belediyesi'nden Gökbakar Villası Açıklaması

Marmaris Belediyesi'nden Kamuoyuna Açıklama

Marmaris Belediyesi, ünlü komedyen Şahan Gökbakar'a ait olduğu öne sürülen villanın imar durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Belediye yetkilileri, teknik ekiplerin söz konusu taşınmaza inceleme yapmak amacıyla gittiğini ancak bahçe kapısının kilitli olması nedeniyle içeriye giremediklerini bildirdi.İmar Durumu Üzerine Bilgilendirme

Belediye açıklamasında, "Son günlerde medyada yer alan ve Turgut Mahallesi'nde kayıtlı olan taşınmaz hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bu açıklamayı yapıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yapı Kayıt Belgeleri Hakkında Detaylar

Marmaris Belediyesi, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, önceki belediye yönetimi döneminde alınan yapıya dair dört adet yapı kayıt belgesinin iptal edildiği belirtiliyor. Fakat bu iptallere itiraz eden davaların, ilgili mahkemelerde devam ettiği aktarılıyor.

Belediye açıklamasına göre, 06 Eylül 2024 tarihi itibarıyla gelen resmi yazıda, yapı kayıt belgelerinin iptaline yönelik açılan davaların devam ettiği ve şu an için herhangi bir yürütme durdurma kararı olmadığı belirtilmekte. Marmaris Belediyesi'nin teknik ekipleri, yasal prosedürler çerçevesinde yeniden inceleme yapmak üzere tekrar alana gideceğini duyurdu.

Belediye yetkilileri, bu konudaki hassasiyetlerini vurgulayarak, gereken tüm idari işlemlerin yapılacağını bildirdi.