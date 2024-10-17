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Marmaris'e İki Kruvaziyer ile 1401 Yolcu Geldi

Marmaris, iki kruvaziyerle gelen toplam 1401 yolcuyu ağırladı. Turistler, şehri keşfe çıktı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 15:46
Marmaris'e İki Kruvaziyer ile 1401 Yolcu Geldi

Marmaris'te Yeni Bir Denizyolu Turizmi Başlangıcı

Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris, Explora I ve Astoria Grande isimli iki kruvaziyer ile toplam 1401 yolcu ağırladı. Yolcular, Yunanistan'ın Volos Limanı'ndan gelen lüks gemilerle Marmaris'e ulaştılar.

Gemilerin Detayları

Explora I, 250 metre uzunluğunda bir yolcu gemisi olup, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı. Gemide, çoğunluğu Amerikalı 371 yolcu ve 630 personel bulunuyor.

Diğer bir kruvaziyer olan Astoria Grande, 193 metre uzunluğunda ve Palau bayrağı taşıyor. Bu gemide ise tamamen Rus uyruklu 1030 yolcu ve 700 personel yer almakta.

Turistlerin Şehir Gezisi

Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından, turistler Marmaris'in tarihi ve turistik noktalarını gezme fırsatı buldular. Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve Yat Limanı gibi alanları gezdiler. Bazı turistler bisiklet turu yaparken, bazıları da Dalyan turuna katılmayı tercih etti.

Geceden Ayrılıyorlar

Gemilerin, gece saatlerinde Marmaris'ten ayrılması planlanıyor. Bu ziyaret, Marmaris'in kruvaziyer turizmi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesine "Explora I" (solda) ve "Astoria Grande" isimli kruvaziyerlerle 1401...

Muğla'nın Marmaris ilçesine "Explora I" (solda) ve "Astoria Grande" isimli kruvaziyerlerle 1401 yolcu geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine "Explora I" (solda) ve "Astoria Grande" isimli kruvaziyerlerle 1401...

Muğla'nın Marmaris ilçesine "Explora I" (solda) ve "Astoria Grande" isimli kruvaziyerlerle 1401 yolcu geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine "Explora I" (solda) ve "Astoria Grande" isimli kruvaziyerlerle 1401...

Muğla'nın Marmaris ilçesine "Explora I" (solda) ve "Astoria Grande" isimli kruvaziyerlerle 1401 yolcu geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine "Explora I" (solda) ve "Astoria Grande" isimli kruvaziyerlerle 1401...

Muğla'nın Marmaris ilçesine "Explora I" (solda) ve "Astoria Grande" isimli kruvaziyerlerle 1401 yolcu geldi.

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