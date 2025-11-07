Marmaris Orhaniye'de Kanserle Mücadele Eden Çifte Yıkım Kararı

Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te, imara aykırı yapıların yıkımına ilişkin uygulamalar sürerken Orhaniye Mahallesi'nde yaşayan ve kanser tedavisi gören çiftin dramı gündeme geldi. Sekiz yıl önce satın aldıkları arsaya ikinci el prefabrik parçalarla yaptıkları ev için, yetkililerce yıkım kararı verildi.

Çiftin iddiaları: Tedavi süreci ve sağlık kaygısı

65 yaşındaki Fikriye Özkan, dört yıldır kanserle mücadele ettiğini, her gün çok sayıda ilaç kullandığını ve İstanbul'daki doktorunun 'Nerede yaşıyorsanız o şekilde devam edin, sağlığınıza iyi geliyor' dediğini aktardı. Fikriye Özkan, 'Sekiz aydır buradayız, oturduğumuz prefabrik ev yıkılır ve buradan gidersek yaşayamayız' diye konuştu.

Fikriye Özkan, yıkım kararı sonrasında Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile görüştüğünü belirterek, başkandan 'Kanun neyi gerektiriyorsa onu yapmak zorundayım, senin evinle ilgili işlem yapmazsam benim hakkımda soruşturma açılır' yanıtını aldığını söyledi.

Hak iddiaları: Elektrik, su ve vergi ödemeleri

67 yaşındaki Sedat Özkan ise 2018'de evin su basman seviyesinde inşa edildiğini, daha sonra ikinci el prefabrik parçalarla tamamladıklarını anlattı. Sedat Özkan, 'Belediye bize adres kayıt belgesi verdi, elektrik bağlandı, su bağlandı. Emlak vergisi ve çöp vergisi ödüyoruz. Ama şimdi 'kaçak' denilerek yıkımla karşı karşıyayız' ifadelerini kullandı.

Çift, Orhaniye'ye tatil için değil tedavileri nedeniyle geldiklerini vurgulayarak yapı kayıt başvurusu yaptıklarını, ancak yapının 2018'den sonra tamamlandığı gerekçesiyle belgelerinin iptal edilip yıkım kararı çıktığını söyledi.

Mahalleden tepkiler ve yardım çağrısı

Gözyaşları içinde taleplerini dile getiren Fikriye Özkan, 'Devletimize sığındık, kaymakamımıza gittik. Kaymakamımız valimizle görüşmüş ama yapılacak bir şey olmadığını söylemişler. Bizim gidecek hiçbir yerimiz yok' diyerek yetkililerden yardım istedi.

Mahalle sakini ve komşu Serdar Coşkun, 2017'de prefabrik ev için anlaştığı firmaca dolandırıldığını, o nedenle 2018'de evini yaptırabildiğini ve şimdi hem dolandırıldığını hem de yıkım tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Emekli Coşkun devlet yetkililerinden destek beklediklerini söyledi.

Diğer mahalle sakinleri, ilçede birçok bungalov ve villanın bulunduğunu, ancak uygulamanın dar gelirli vatandaşların evlerine yönelik olduğunu öne sürdü. Aysun Atıcı 'Belediye başkanına sesleniyoruz, lütfen fakirlerin, garibanların evleri yıkılmasın' derken, Ali Fuat Ersoy ise 'Önümüz kış, yaşlısı var hastası var; yıkımların insani sebeplerle ertelenmesini istiyoruz' çağrısında bulundu.

Orhaniye Mahallesi sakinleri, yıkım kararlarının uygulandığı süreçte yetkililerden çözüm beklediklerini belirtiyor.

