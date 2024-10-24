Marmaris'te 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Marmaris'te Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, 21 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgedeki karadan ulaşımın mümkün olmadığı bir koyda göçmenlerin bulunduğu bilgisi alındı.

Operasyon Detayları

Bunun üzerine, Sahil Güvenlik botu ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda, aralarında 5 çocuğun da bulunduğu toplam 21 göçmen yakalanarak güvenlik altına alındı.

Sonrası

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Bu tür operasyonlar, sahil güvenliğin artırılması ve düzensiz göçle mücadelenin bir parçası olarak devam etmektedir.