Marmaris'te 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Marmaris'te Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla'nın ünlü tatil beldesi Marmaris'te gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, 24 düzensiz göçmen yakalandı. Bu olay, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamayla duyuruldu.

Olayın Detayları

Gedik Koyu'nda bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine, hemen harekete geçen Sahil Güvenlik botu ile Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ekipler, karada gerçekleştirdikleri operasyonla 4'ü çocuk olmak üzere toplam 24 düzensiz göçmeni yakalamayı başardı.

İşlemler ve Sonuç

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bu tür operasyonların, deniz ve kara güvenliğin sağlanması açısından önem arz ettiği belirtiliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 24 düzensiz göçmen yakalandı.