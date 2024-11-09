Marmaris'te 3. Yaş Turizmi Zirvesi Gerçekleşti

Marmaris'te 3. Yaş Turizmi Zirvesi Düzenlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 'Marmaris'in 3. Yaş Turizm Potansiyelinin Tanıtım ve Pazarlama Zirvesi' gerçekleştirildi. İçmeler Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen etkinlikte, en iyi yaş 'BestAger' olarak nitelendirilen '3. Yaş Turizmi' potansiyeli ve muhtemel stratejiler masaya yatırıldı.

Zirveye Almanya'dan Katılım

Marmaris Belediyesinin ev sahipliğinde yapılan zirveye, turizm sektörü açısından önemli pazarlardan biri olan Almanya'dan sektör temsilcileri katılım gösterdi. Etkinlik, Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner moderatörlüğünde düzenlenen sunumlar ve panel ile gerçekleşti.

Önemli Konuşmacılar ve Sunumlar

İlgili zirvede, Federal Almanya Bağımsız Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Anke Budde, Marmaris İlçe Sağlık Müdürü İmran İnce ve Vetter Touristik Genel Müdürü Sabine Kaltofen konuşma yaptı. Ayrıca, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, GETOB Başkanı Cengiz Aygün, TÜRSAB Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin ve Marmaris Turizm Komisyonu Meclis Üyesi Fahri Tan panelde yer aldı.

Avrupa'da 3. Yaş Potansiyeli

Hüseyin Baraner, turizm destinasyonlarının sayısının giderek çeşitlendiğini belirtirken, 3. yaş potansiyeli olan Marmaris'in, 12 ay boyunca yaşlı turist talebini mutlaka değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. Anke Budde, 'Avrupa'da Demografik Yapının Değişimi ve Turizm Üzerindeki Etkileri' başlıklı sunumunda, Marmaris'in kış aylarındaki potansiyelini öne çıkarmasının önemine değindi.

Marmaris'teki Tanıtım Çalışmaları ve Sonuçlar

Sabine Kaltofen, Marmaris'in yüksek yaş grubuna hitap etmek için gerekli olan adımlarla ilgili bilgilerini aktardı. Ayrıca, Alman Melodie TV'den Timo Peter ve sanatçı Andre Busse, Marmaris ve Alanya'da çekilen müzik kliplerinin tanıtıma katkısına dikkat çekti.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilçenin doğasıyla tatil köyü havasında olduğunu ve düzenledikleri zirvenin sonuçlarını en iyi şekilde değerlendireceklerini vurguladı. Zirve, Alman şarkıcıların kliplerinin izlenmesinin ardından yapılan fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, "Marmaris'in 3. Yaş Turizm Potansiyelinin Tanıtım ve Pazarlama Zirvesi" düzenlendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, "Marmaris'in 3. Yaş Turizm Potansiyelinin Tanıtım ve Pazarlama Zirvesi" düzenlendi.