Marmaris'te 70 Yaşındaki Kıbrıs Gazisi Aparta Yerleştirildi

Marmaris’te 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi E.Y., saatler süren ikna sonrası kaymakamlık ve karakola yakın bir apartta kalmayı kabul etti.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 23:11
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 23:11
Marmaris

70 yaşındaki Kıbrıs gazisi E.Y., Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir parkta valizleriyle ve tekerlekli sandalyesinde bulundu. Çevredeki esnaf ve vatandaşların fark etmesiyle olay yetkililerin dikkatine sunuldu.

Edinilen bilgilere göre E.Y., sabah saatlerinde İstanbul'dan otobüsle Marmaris'e geldi. E.Y., Kemeraltı Mahallesi Atatürk Meydanı yanındaki Saman İskelesi bölgesinde tekerlekli sandalyesinde otururken uzun süre yerinden kalkmadı; durum üzerine vatandaşlar yetkilileri bilgilendirdi.

Sağlık durumu iyi olmadığı belirtilen E.Y., Sosyal Hizmetler ekipleri ile polislerin yardımı ve hastaneye gitmeyi reddetti. Polisin ulaşmaya çalıştığı ailesinin olmadığı yönündeki beyanı, çevredekilerin tekrar durumu bildirmesine neden oldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaşlı vatandaşı yalnız bırakmadı. Yapılan sorgulamada kişinin Kıbrıs gazisi olduğu tespit edildi. Sağlık ekipleri ambulansla hastaneye götürmeyi teklif etti; ancak E.Y. bu teklifi kabul etmedi.

Kemeraltı, Çıldır ve Çamdibi mahalle muhtarları da duruma müdahil oldu. Uzun süren ikna çabalarının ardından E.Y., kaymakamlık ve karakola yakın bir apartta kalmayı kabul etti. Ambulans yerine taksiyle gitmek isteyen yaşlı adam, polis ekipleri ve vatandaşların yardımıyla aparta yerleştirildi.

Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler ekipleri ile Emniyet Müdürlüğü personelinin gece boyunca E.Y.'nin durumunu kontrol edeceği öğrenildi. E.Y.'nin neden Marmaris'e geldiği ise belirlenemedi.

