Marmaris’te 70 Yaşındaki Kıbrıs Gazisi E.Y. Muğla Huzurevi’ne Yerleştirildi

Marmaris'te 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi E.Y., Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve sosyal hizmetlerin çalışmasıyla Muğla Huzurevi’ne yerleştirildi.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 16:03
Polis ve dernek yetkililerinin desteğiyle başlayan süreç sosyal hizmetlere devredildi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, parkta valizleri önünde tekerlekli sandalyesinde otururken görülen 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi E.Y., polis ekiplerinin saatler süren ikna çabası sonucu daha önce bir aparta yerleştirilmişti.

Söz konusu gazi, sabah erken saatlerde valizlerini alarak aynı park alanına geri döndü. Durum, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Marmaris Şubesi temsilcisi Azmi Özkan'a iletildi ve Özkan, E.Y. ile görüşerek kendisini ikna etti.

Azmi Özkan, gaziyi önce Marmaris Turizm Otelcilik Uygulama Oteline yerleştirdi; ardından Muğla Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne bağlı sosyal hizmetler ekiplerine teslim edildi.

Yapılan işlemler sonrası, sosyal hizmetler ekipleri ile koordineli yürütülen süreç sonucunda Kıbrıs Gazisi E.Y.'nin Muğla Huzurevi'ne sevk edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı ve gazinin huzurevine yerleştirildiği öğrenildi.

