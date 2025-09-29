Marmaris'te Çiftlik Koyu'nda Yaralıya Sahil Güvenlik'ten Tıbbi Tahliye

Olayın Detayları

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Çiftlik Koyu mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı bir bölgede bir kişinin yaralandığı ihbarı alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgeye sevk edilen ekipler yaralının bulunduğu noktaya ulaştı ve gerekli müdahaleyi takiben tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi.

Tahliye ve Sevk

Tahliye edilen kişi, yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak Sahil Güvenlik ekiplerinin yönlendirmesiyle müdahale gerçekleştirildiği bildirildi.