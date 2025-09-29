Marmaris'te Çiftlik Koyu'nda Yaralıya Sahil Güvenlik'ten Tıbbi Tahliye

Marmaris Çiftlik Koyu'nda karadan ulaşımın olmadığı bölgede yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edilerek hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 17:47
Marmaris'te Çiftlik Koyu'nda Yaralıya Sahil Güvenlik'ten Tıbbi Tahliye

Marmaris'te Çiftlik Koyu'nda Yaralıya Sahil Güvenlik'ten Tıbbi Tahliye

Olayın Detayları

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Çiftlik Koyu mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı bir bölgede bir kişinin yaralandığı ihbarı alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgeye sevk edilen ekipler yaralının bulunduğu noktaya ulaştı ve gerekli müdahaleyi takiben tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi.

Tahliye ve Sevk

Tahliye edilen kişi, yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak Sahil Güvenlik ekiplerinin yönlendirmesiyle müdahale gerçekleştirildiği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Halep Başkonsolosu Cengiz, Türkiye Burslarına Kabul Edilen 20 Öğrenciyle Buluştu
2
Bakan Ersoy, Kent Walker ile GoTürkiye'nin Dijital Başarısını Görüştü
3
Tunceli'de İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
4
Kayseri'de yasa dışı bahis operasyonu: 11 zanlı tutuklandı
5
İsveç Başbakanı: Rusya İsveç Hava Sahasını da İhlal Edebilir
6
Namibya'da Etosha Yangını: 946 Bin Hektar Zarar, 500 Asker Sevk Edildi
7
Bodrum'da 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı — 2 Şüpheli Gözaltında

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı