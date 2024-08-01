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Marmaris'te Çocuk İşçiliğine Karşı Operasyon: 5 Tutuklama

Marmaris'te çocukları zorla çalıştıran 5 kişi tutuklandı, 13 çocuk kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 14:09
Marmaris'te Çocuk İşçiliğine Karşı Operasyon: 5 Tutuklama

Marmaris'te Çocuk İşçiliğine Son Verildi

Muğla’nın turistik ilçesi Marmaris’te, küçük yaşlardaki çocukları alıkoyarak zorla çalıştırdıkları öne sürülen 5 kişi tutuklandı.

Operasyon Detayları

İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, yaz sezonu boyunca kalabalık alanlarda çocukların zorla ürün satışı yaptığını tespit etti. Ekipler, çocukların tutulduğu 2 evin adreslerini belirleyerek operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda toplamda 13 çocuk kurtarıldı ve 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, çocuklara verildiği düşünülen yeşil reçeteli ilaçlar ve başka eşyalar ele geçirildi.

Ele Geçirilen Eşyalar

Evlerdeki aramalarda, toplamda 16,604 Türk Lirası, 210 İngiliz Sterlini, 50 Avro, 10 Dolar, çok sayıda plastik taç ve 12 şarjlı tıraş makinesi bulundu. Ayrıca, iletişim amaçlı kullanılan anahtarlık lazer cihazları da ele geçirildi.

Sonuç ve Çocukların Durumu

Nurdan ve Pedagog eşliğinde ifade veren çocuklar, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne yönlendirildi. Gözaltındaki şüphelilerden 5’i, "insan ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklanırken, 1 kişi Marmaris'e giriş yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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