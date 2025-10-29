Marmaris’te Cumhuriyet'in 102. yılı fener alayı coşkusu

29 Ekim'de kortej yürüyüşü ve konser

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle fener alayı düzenlendi.

Atatürk Caddesi'nden başlayan kortejde vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyerek marşlar söyledi. Katılımcılar hep birlikte Atatürk Meydanı'na yürüdü.

Etkinliğe katılan motosiklet sürücüleri de alanda konvoy oluşturarak yürüyüşe eşlik etti.

Güvenlik önlemlerinin ön planda tutulduğu organizasyonda polis ekipleri, caddeye açılan ara sokakları güvenlik şeridi ile kapattı.

Program, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Fener alayının ardından, Marmaris Belediyesi organizasyonuyla Atatürk Meydanı'nda Zakkum konseri gerçekleştirildi.

