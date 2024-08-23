Marmaris'te Düzensiz Göçmen Operasyonu

Marmaris'te Düzensiz Göçmenler Yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, sahil güvenlik ekipleri tarafından yürütülen bir operasyonda toplamda 20 düzensiz göçmen ele geçirildi.

Olayın Gelişimi

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Atabol koyunda bir grup düzensiz göçmen bulunduğu yönünde bir ihbar aldı. Bu bilgi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı'na ait ekipler sevk edildi.

Çocukların Durumu

Yapılan operasyon sonucunda, aralarında 5 çocuk da bulunan 20 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, göçmenleri güvenli bir şekilde karada kontrol altına aldı.

İşlemler ve Sonuç

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, sahil güvenlik çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı.