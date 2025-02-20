Marmaris'te Eski Belediye Başkanı Mehmet Oktay Hakkında Suç Duyurusu Yapıldı

Marmaris Belediyesi'nden Suç Duyurusu

Marmaris Belediye Başkanlığı, CHP'li eski Belediye Başkanı Mehmet Oktay hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, Oktay, mevzuat ve yasaya aykırı bir şekilde yapı kullanım izin belgesi düzenlemekle suçlanıyor.

Suçlamanın Ayrıntıları

Açıklamada, söz konusu yapı kullanım izninin 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde, 29 Mart 2024 tarihinde verildiği belirtiliyor. Marmaris Belediye Başkanlığı'nın açıklamasında, Sinpaş GYO'ya ait otel bloku için verilen iznin, inşaatın tamamlanmamış olması, yapı denetim raporları ve altyapı onay belgelerinin eksikliği gibi nedenlerle iptal edildiği vurgulandı.

İptal gerekçeleri arasında, yapı denetim kuruluşu raporu, iş bitirme tutanağı, kanalizasyon altyapı bağlantı onay belgesi ve bitmiş yapıya ait fotoğrafların olmaması yer aldı.

İlgili Personel Hakkında Suç Duyurusu

Marmaris Belediye Başkanlığı, yapı kullanım izin belgesi düzenleyen belediye ilgili personeli H.U, geçmiş dönem İmar ve Şehircilik Müdür Vekili D.E, geçmiş dönem Belediye Başkan Yardımcısı B.D ve eski Belediye Başkanı Mehmet Oktay hakkında Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.