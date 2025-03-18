Marmaris'te Esnafa Dev Kredi Müjdesi: Tutar 1 Milyon TL'ye Yükseldi

Marmarisli esnafa müjdeli haber geldi; şahıs kredisi limiti 1 milyon TL'ye, ticari araç kredisi limiti ise 2.5 milyon TL'ye çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 20:58
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 20:58
Marmaris'te Esnafa Dev Kredi Müjdesi: Tutar 1 Milyon TL'ye Yükseldi

Marmaris'te Esnafa Dev Kredi Müjdesi

Marmaris ekonomisini canlandıracak önemli bir adım atıldı. Marmaris Esnaf ve Sanatkârlar Odası, binlerce işletmeyi yakından ilgilendiren yeni kredi limitlerini duyurdu. Artık Marmarisli esnaf, hayallerini gerçekleştirmek ve işlerini büyütmek için daha yüksek miktarlarda kredi kullanabilecek.

Kredi limitleri rekor seviyeye ulaştı

Uzun süredir beklentiler içinde olan Marmarisli esnafa, Marmaris Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından resmi bir açıklama yapıldı. Yapılan düzenlemelerle birlikte kredi limitleri rekor seviyede artırıldı.

Şahıs kredisi üst limiti 1 milyon TL'ye, ticari araç kredisi üst limiti ise 2,5 milyon TL'ye yükseltildi. Bu durum, esnafın bireysel ihtiyaçlarının karşılanması ve küçük çaplı yatırımlar yapması için kritik bir fırsat sundu.

Marmaris'te Esnafa Dev Kredi Müjdesi: Tutar 1 Milyon TL'ye Yükseldi

Başkan Ayyıldız'dan coşkulu açıklama

Marmaris Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, bu tarihi gelişmeyi sosyal medya üzerinden duyurdu. Ayyıldız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Marmarisli esnaf ve sanatkarlarımız, sizlere bir müjde vermek istiyorum! Marmaris Ahiler Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifimizde şahıs kredisi üst limitimiz 1.000.000 TL’ye, ticari araç kredisi üst limitimiz ise 2.500.000 TL’ye çıkarılmıştır! Bu karar, esnafımızın ekonomik olarak güçlenmesi ve işlerini büyütmesi için önemli bir adımdır. Her zaman esnafımızın yanındayız ve onların refahı için çalışmaya devam edeceğiz."

Bu hamle, Marmaris'teki esnaflar için yeni bir fırsat kapısı aralıyor ve bölgede ekonomik canlanmayı hedefliyor.

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