Marmaris’te Geniş Asayiş Uygulaması: 130 Bin 481 Lira Ceza

Marmaris’te geniş çaplı asayiş uygulaması

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bugün akşam saatlerinde asayiş, huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamaya 8 ekip ve 19 personel katıldı; ekipler ilçenin neredeyse her noktasında denetim yaptı.

Yetkililer, yüzlerce şahsın GBT sorgusunun yapıldığını ve 188 aracın kontrol edildiğini bildirdi.

Risk analizleri ve trafik denetimleri

Emniyet ekipleri, 1’i Türk, 3’ü yabancı olmak üzere 4 şahıs hakkında risk analizi gerçekleştirdi.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde 27 sürücüye toplam 130 Bin 481 Lira idari para cezası uygulandı; 2 araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Adli işlem ve denetimlerin devamı

Asayiş ekipleri, bir kişinin başkasına ait kimlik bilgilerini ibraz ettiğini tespit etti; şahıs hakkında "başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Yetkililer uygulama süresince başka bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirterek, denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

