Marmaris’te Geniş Asayiş Uygulaması: 130 Bin 481 Lira Ceza

Marmaris’te 8 ekip ve 19 personelin katıldığı asayiş uygulamasında yüzlerce GBT sorgusu ve 188 araç kontrolü yapıldı; 27 sürücüye 130 Bin 481 Lira ceza verildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 22:40
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 22:40
Marmaris’te Geniş Asayiş Uygulaması: 130 Bin 481 Lira Ceza

Marmaris’te geniş çaplı asayiş uygulaması

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bugün akşam saatlerinde asayiş, huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamaya 8 ekip ve 19 personel katıldı; ekipler ilçenin neredeyse her noktasında denetim yaptı.

Yetkililer, yüzlerce şahsın GBT sorgusunun yapıldığını ve 188 aracın kontrol edildiğini bildirdi.

Risk analizleri ve trafik denetimleri

Emniyet ekipleri, 1’i Türk, 3’ü yabancı olmak üzere 4 şahıs hakkında risk analizi gerçekleştirdi.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde 27 sürücüye toplam 130 Bin 481 Lira idari para cezası uygulandı; 2 araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Adli işlem ve denetimlerin devamı

Asayiş ekipleri, bir kişinin başkasına ait kimlik bilgilerini ibraz ettiğini tespit etti; şahıs hakkında "başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Yetkililer uygulama süresince başka bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirterek, denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

MARMARİS’TE GENİŞ ÇAPLI ASAYİŞ UYGULAMASI SAHTE KİMLİKLİ ŞAHIS YAKALANDI

MARMARİS’TE GENİŞ ÇAPLI ASAYİŞ UYGULAMASI SAHTE KİMLİKLİ ŞAHIS YAKALANDI

MARMARİS’TE GENİŞ ÇAPLI ASAYİŞ UYGULAMASI SAHTE KİMLİKLİ ŞAHIS YAKALANDI

İLGİLİ HABERLER

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kilis Cezaevi Yolu'nda Kaza: 4 Kişi Yaralandı
2
Malatya'da 19 yaşındaki kadın intihar girişiminde yaşamını yitirdi
3
Sungurlu'da Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Sungurlu Belediyesi İtfaiyesi Tarafından Kurtarıldı
4
Ağrı Doğubayazıt’ta Otomobil-Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı
5
Diyarbakır Anneleri: 7 Yıldır Süren Evlat Nöbeti
6
Orhangazi'de Freni Boşalan Otomobil Yolcu Otobüsüne Çarptı
7
Samsun'da 200 Bin TL'lik Ziynet Eşyası Çalan Komşu Adli Kontrolle Serbest

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı