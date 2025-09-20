Marmaris'te Kıyı Temizliği: 60 Öğrenci ve Dalgıçlar 55 Torba Atık Topladı

Marmaris'te Uluslararası Kıyı Temizleme Günü'nde Büyük Seferberlik

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Uluslararası Kıyı Temizleme Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, deniz polisi ve gönüllüler bir araya gelerek hem kıyıyı hem denizi temizledi.

Belediye ve Okul İşbirliğiyle Hem Temizlik Hem Eğitim

Marmaris Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmaya Bahçeşehir Koleji öğrencileri ve velileri ile deniz polisleri katıldı. Etkinlikte, Kazım Koyuncu Hatıra Ormanı'nda öğrencilere belediye yetkilileri tarafından sıfır atık eğitimi verildi.

Toplanan Atıklar ve Sonrası

Hatıra ormanı boyunca 60 öğrenci kıyıdan, deniz polisi dalgıçları ise deniz dibinden toplam 55 torba çöp topladı. Denizden araba lastikleri, çamaşır makinesi parçaları, cep telefonları, halı gibi eşyalar çıkarıldı. Ormanlık alandan ise çok sayıda cam şişe ve plastik parça toplandı. Toplanan çöpler geri dönüşüm tesisine götürüldü.

Çevre Bilinci ve Toplumsal Katkı

Belediye yetkilileri, çevre bilincinin küçük yaşta kazanılmasının önemine vurgu yaparak öğrenci katılımının bu tür etkinliklerde ayrı bir değer taşıdığını belirtti. Veliler de çocuklarının çevre duyarlılığı edinmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, "Uluslararası Kıyı Temizleme Günü" dolayısıyla öğrenciler, deniz polisi ve gönüllüler, Kazım Koyuncu Hatıra Ormanı'nda çevreyi temizledi. Marmaris Belediyesi öncülüğünde, Bahçeşehir Koleji öğrencileri ve veliler, deniz polisleriyle birlikte deniz dibinde ve kıyıda temizlik yaptı.