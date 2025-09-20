Marmaris'te Kıyı Temizliği: 60 Öğrenci ve Dalgıçlar 55 Torba Atık Topladı

Uluslararası Kıyı Temizleme Günü'nde Marmaris'te Bahçeşehir Koleji öğrencileri, deniz polisi ve gönüllüler kıyı ve denizde 55 torba çöp topladı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 15:38
Marmaris'te Kıyı Temizliği: 60 Öğrenci ve Dalgıçlar 55 Torba Atık Topladı

Marmaris'te Uluslararası Kıyı Temizleme Günü'nde Büyük Seferberlik

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Uluslararası Kıyı Temizleme Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, deniz polisi ve gönüllüler bir araya gelerek hem kıyıyı hem denizi temizledi.

Belediye ve Okul İşbirliğiyle Hem Temizlik Hem Eğitim

Marmaris Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmaya Bahçeşehir Koleji öğrencileri ve velileri ile deniz polisleri katıldı. Etkinlikte, Kazım Koyuncu Hatıra Ormanı'nda öğrencilere belediye yetkilileri tarafından sıfır atık eğitimi verildi.

Toplanan Atıklar ve Sonrası

Hatıra ormanı boyunca 60 öğrenci kıyıdan, deniz polisi dalgıçları ise deniz dibinden toplam 55 torba çöp topladı. Denizden araba lastikleri, çamaşır makinesi parçaları, cep telefonları, halı gibi eşyalar çıkarıldı. Ormanlık alandan ise çok sayıda cam şişe ve plastik parça toplandı. Toplanan çöpler geri dönüşüm tesisine götürüldü.

Çevre Bilinci ve Toplumsal Katkı

Belediye yetkilileri, çevre bilincinin küçük yaşta kazanılmasının önemine vurgu yaparak öğrenci katılımının bu tür etkinliklerde ayrı bir değer taşıdığını belirtti. Veliler de çocuklarının çevre duyarlılığı edinmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, "Uluslararası Kıyı Temizleme Günü" dolayısıyla öğrenciler, deniz...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, "Uluslararası Kıyı Temizleme Günü" dolayısıyla öğrenciler, deniz polisi ve gönüllüler, Kazım Koyuncu Hatıra Ormanı'nda çevreyi temizledi. Marmaris Belediyesi öncülüğünde, Bahçeşehir Koleji öğrencileri ve veliler, deniz polisleriyle birlikte deniz dibinde ve kıyıda temizlik yaptı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, "Uluslararası Kıyı Temizleme Günü" dolayısıyla öğrenciler, deniz...

İLGİLİ HABERLER

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uçmakdere'de Hafta Sonu Yamaç Paraşütü
2
Adalet Bakanı Tunç Antalya'da: 'Yargıya Karalama Kampanyası Yapılıyor'
3
Antalya Manavgat'ta Otobüs Durağında Bir Kişi Ölü Bulundu
4
Köyceğiz'de Orman Yangınına Müdahale İkinci Günde
5
İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri Üçkuyular'da Devam Ediyor
6
Kağıthane'de iş yeri yangını: 3 kişi dumandan etkilendi
7
AWS TEKNOFEST'te Gençlere Bulut Teknolojileriyle İlham Veriyor

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü