Marmaris'te Moldova Fahri Konsolosluğu Resmen Açıldı

Moldova'nın Marmaris Fahri Konsolosluğu, Grand Yazıcı Club Turban Termal Otel'de düzenlenen törenle açıldı. Program, İstiklal Marşı ve Moldova Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Akbıyık'tan Güçlü Mesaj

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Moldova ve Türkiye'nin tarihsel bağlantılarına dikkat çekerek, "Türkiye için Moldova dost ve kardeş bir ülkedir. Kültürel ve ekonomik ilişkilerimiz güçlüdür. Bugünkü açılış turizm sektörüne de katkı sağlayacaktır," dedi.

Büyükelçi Croitor'dan Yatırım Çağrısı

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Türkiye'deki 7. fahri konsolosluklarını açmanın mutluluğunu ifade ederek, "Moldova 33 yaşında. Bağımsızlığımızı ilk Türkiye tanıdı. Türk halkının desteği için teşekkür ederim," şeklinde konuştu. Muğlalı iş insanlarını Moldova'ya yatırım yapmaya davet eden Croitor, "Serbest ticaret anlaşmamız mevcut. Moldova'daki fırsatları değerlendirin," dedi.

Marmaris Belediye Başkanı'ndan Tarihi Vurgu

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Moldova ile Türkiye arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. 450 yıllık bir birlikteliğin ve Gagavuz Türklerinin varlığının iki ülke arasında kültürel bağlar oluşturduğunu vurguladı.

Fahri Konsolos Yazıcı'nın Vizyonu

Moldova'nın Marmaris Fahri Konsolosu Gül Yazıcı, görevinin iki ülke arasında ekonomik ve kültürel işbirliğini geliştirmek olduğunu belirtti. 2019 yılında kimlikle seyahat döneminin başladığını hatırlatarak, iki ülkenin ticari ilişkileri üzerine çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Açılış töreni, Muğla Yörük Obaları Derneği halk dansları ekibi ve Moldova yöresel dans ekibinin gösterisi ile sona erdi. Törene, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Cumhuriyet Başsavcıvekili Alicenk Düzgün, Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve birçok davetli katıldı.

Moldova'nın Marmaris Fahri Konsolosluğunun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Siteler Mahallesi'ndeki Grand Yazıcı Club Turban Termal Otel'de gerçekleştirilen programa Muğla Valisi İdris Akbıyık (sağ5), Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor (sol7), Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü (sağ), Moldova'nın Marmaris Fahri Konsolosu Gül Yazıcı (sol5), Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya (sol), Cumhuriyet Başsavcıvekili Alicenk Düzgün (sol6), Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat (sağ3), eski milletvekili Aydın Ayaydın (sağ4), Moldova'nın Bursa Fahri Konsolosu Serkan Yazıcı (sol4), kurum müdürleri, iş insanları ve davetliler katıldı.

Moldova'nın Marmaris Fahri Konsolosluğunun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Siteler Mahallesi'ndeki Grand Yazıcı Club Turban Termal Otel'de gerçekleştirilen programa Muğla Valisi İdris Akbıyık (sağ5), Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor (sol7), Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü (sağ), Moldova'nın Marmaris Fahri Konsolosu Gül Yazıcı (sol5), Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya (sol), Cumhuriyet Başsavcıvekili Alicenk Düzgün (sol6), Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat (sağ3), eski milletvekili Aydın Ayaydın (sağ4), Moldova'nın Bursa Fahri Konsolosu Serkan Yazıcı (sol4), kurum müdürleri, iş insanları ve davetliler katıldı.