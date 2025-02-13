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Marmaris'te Motoryat Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Marmaris'te bir motoryatta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından karadan ve denizden söndürülmeye çalışılıyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 15:43
Marmaris'te Motoryat Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Marmaris'te Motoryat Yangını Patlak Verdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 15 metrelik 'Nefes' adlı motoryatta istenmeyen bir yangın meydana geldi. Adaköy Mahallesi, Yalancıboğaz mevkisinde kıyıya yakın bir konumda demirli halde bulunan motoryatda çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İtfaiye Ekipleri Hızla Olay Yerinde

Yangın ihbarı üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yangına hem karadan hem de denizden müdahale etmeye başladı. Yangının diğer motoryatlara sıçramaması için yoğun çaba harcayan ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Olayla ilgili gelişmeler anbean takip ediliyor.

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