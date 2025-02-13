Marmaris'te Motoryatta Yangın: 'Nefes' Kullanmaktan Men Edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 15 metrelik motoryatta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde söndürüldü. Yangının yer aldığı Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkisi'nde demirli bulunan 'Nefes' isimli motoryatta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Yangının hemen ardından, olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, karadan ve denizden yaptığı müdahale ile yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Maalesef, yangın sonucu motoryat kullanılamaz hale geldi. İlgili kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, yangın anında yatta kimsenin bulunmadığı bildirildi.

Olay Sırasında Kimse Bulunmuyordu

Uzun süre demirli kalan 'Nefes' motoryatının yangın sırasında boş olduğu öğrenilirken, olayın nedenleri konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.