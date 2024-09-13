Marmaris'te Mühürlenen Kaçak Yapı Şahan Gökbakar'a Ait Olabilir

Marmaris’te Kaçak Yapı Mühürlendi

Marmaris Belediyesi ve Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Turgut Mahallesi'nde Şahan Gökbakar'a ait olduğu iddia edilen bir yapının mühürlemesine karar verdi. Yapının, Nitelikli Doğal Koruma Alanı'nda bulunan ruhsatsız bir inşaat olduğu belirlendi.

İnceleme ve Mühürleme Süreci

Çamaşırhane Film Yapım A.Ş. mülkiyetinde kayıtlı olan taşınmaz ile ilgili inceleme yapan ekipler, gerekli teknik raporlarını hazırlayarak yapının mühürlenmesi için işlem başlattı. Yapı, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi ve yapı tatil zaptı tutularak yasalar çerçevesinde işlem yapıldı.

Marmaris Belediyesi'nden Açıklama

Marmaris Belediyesi, mühürleme sürecine ilişkin yaptığı basın açıklamasında, "Kamuoyunda sanatçı Şahan Gökbakar’ın evi olarak bilinen bu yapıyla ilgili gerekli teknik incelemeler tamamlanmıştır. Mühürleme işlemi, ilgili mevzuat doğrultusunda gerçekleştirilmiştir," ifadelerini kullandı.

Önceki Gelişmeler

Belediye, daha önce 9 Eylül tarihinde yapının durumuyla ilgili bir açıklama yapmış ve çevre müdürlüğü tarafından yapı kayıt belgesinin iptal edildiğini bildirmişti. Yapının, inceleme sonrasında yasal sürecin başlayacağı vurgulanmıştı.